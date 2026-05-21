中研院研究「薪情」不如外國？廖俊智：確實應大幅提高達到國際水準

國內學者薪資不如外國的情況引發關注，立委葛如鈞今天對中研院長廖俊智質詢時提出，應該大幅增加研究人員薪資，否則會衝擊人才培育、延攬與留任。

立法院教育及文化委員會今天審查中研院預算，立委葛如鈞質詢時關切中研院研究人員的薪資待遇。美國聯邦等級的研究機構，研究員月薪約台幣24萬元到43萬元，德國類似等級的研究機構，研究員月薪約台幣18萬元到30萬元，新加坡的研究員薪資為台幣17萬元起，南韓國家級研究機構的研究員，月薪也達台幣14萬元到28萬元，但中研院目前博士後研究員起薪只有64000多元，正研究員本薪大約7萬元到10萬元，即使加上計畫補助等，整體薪資也大約只有10萬多元，比起鄰近國家的研究人員薪資，還是有明顯進步空間。

中研院長廖俊智回應，中研院已經針對研究人員薪資做了很多努力，包含研究員學術研究加給增加15％，設立特優研究獎金、提高新聘學人研究獎金，以及增加特聘研究員名額等。廖俊智也直言，確實應該大幅增加研究人員的薪資，從博士生到研究員到特聘研究員都要拉高薪資，讓待遇可達到國際水準，否則人才培育、延攬與留任會有很大問題。

廖俊智表示研究有成功、有失敗，失敗時仍要給予鼓勵，這樣的環境才能吸引好的人才，另外，提供研究人員家庭照顧也很重要，因此中研院設置了托嬰中心，並推動女性研究人員的發展。