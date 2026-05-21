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「上吊鬼」釀憾事…北市訂「密室逃脫規範」納兩大重點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局日前會同相關警消等單位聯合稽查。圖／台北市文化局提供
文化局日前會同相關警消等單位聯合稽查。圖／台北市文化局提供

北市信義區一間密室逃脫業者發生「上吊鬼」憾事。主責機關文化局今表示，率先中央將沉浸式內容體驗產業歸組，要求場所一個月內完成建築公安檢查及申報，納入北市府例行性稽查，並且制定產業指引，過程中都要有人監看或陪同，也呼籲明定全國一致標準。

文化局表示，北市府完成轄內34家密室逃脫業者全面稽查，針對違規店家依法裁罰並限期改善。同時，市府要求沉浸式內容體驗場所業者強制投保公共意外責任險，以維護消費者及公共安全，並率先中央將沉浸式內容體驗產業歸組，認定為D1類組。

文化局說，要求場所一個月內完成建築公共安全檢查及申報，納入北市府例行性公安聯合檢查機制，也依據中央「建築物使用類組及變更使用辦法」，市府目前的先行認定尚須中央函令作為依據、才能避免爭議、授權市府執法，因此呼籲中央明定全國一致的標準。

文化局也說，北市全國首項的「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」，內容經跨局處討論、參考產業協會建議，因應沉浸式內容體驗產業的多元創意特性，歸納出公共安全、活動流程與道具、業者員工規範及消費者保護等四大面向。

同時，訂定包含「不應有無人監看或陪同的單人作業」等具體要求，使業者能依據指引檢視場域及活動流程，維護現場從業人員工作安全，也讓消費者能在安全環境下進行體驗。

文化局強調，為保障消費者權益，市府已率先全國訂定「台北市密室逃脫業者之消費資訊應揭露事項」；為獲得相關規範的法源依據及拘束力，市府已於18日函請中央，依消費者保護法第17條，訂定密室逃脫定型化契約應記載及不得記載事項，期望透過中央與地方共同合作，保障合法業者並營造良好產業發展環境。

文化局表示，已於5月20日邀集北市府相關單位及沉浸式內容體驗產業協會進行會談，深入聽取產業意見與實務經驗，並建立順暢溝通管道，未來也將與協會共同建立自主管理機制，協助新興產業在台北市健全發展。

公安 北市 文化局

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