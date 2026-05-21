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全球河流含氧量驟降 氣候變遷升高溫度

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
全球高達80%的河流正深陷缺氧危機，未來幾十年內恐發生更大規模的生物多樣性喪失。（Photo by kazuend on Unsplash under C.C License）
全球高達80%的河流正深陷缺氧危機，未來幾十年內恐發生更大規模的生物多樣性喪失。（Photo by kazuend on Unsplash under C.C License）

全球河流正迅速流失氧氣！中國環境生態研究指出，氣候變遷導致河流溫度升高，而由於溫暖水體難以保留溶解氧，將威脅河流生態系統的生存。如今，全球高達80%的河流正深陷缺氧危機，未來幾十年內恐發生更大規模的生物多樣性喪失。

全球河流缺氧危機

ScienceAlert》報導，中國科學院最新研究顯示，全球高達80%的河流正深陷缺氧危機，並對河流生態系統構成嚴峻威脅。透過數十年的衛星數據，科學家發現溫暖水體保存氧氣的能力較差，而氣候變遷引發的水溫升高是主因。

雖然高緯度地區曾被視為高風險區，但目前熱帶河流的含氧量下降速度最快，特別是亞馬遜河與恆河。除了氣溫上升，人為排放的污染物與水壩建設也進一步惡化水質並阻礙氧氣交換。

生物多樣性喪失

NDTV》報導，若溫室氣體排放持續增加，預計到2100年，包含印度與亞馬遜在內的各大流域將失去約10%的氧氣，這不僅會造成生態危機，還可能促使河底沉積物釋放出溫室氣體與有毒金屬，進一步惡化全球水質。

如今，若不採取緊急行動遏止碳排放，未來幾十年內恐發生更大規模的生物多樣性喪失。專家呼籲，各國必須採取針對性的管理策略，以提升河流生態系統的韌性與永續性。

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印度 氣候變遷

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