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中研院花百萬改蔡元培字體院徽「切斷歷史」？廖俊智駁「非事實」：兩套並行

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長廖俊智。記者林俊良／攝影
中研院院長廖俊智。記者林俊良／攝影

台電花96萬把台電logo的于右任字體改成聶永真設計引發爭議。立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。他質疑中研院院徽多年來始終使用創院院長蔡元培的字體，為什麼還要花公帑設計新的字體，質疑此舉為「切斷歷史，改變院徽」。「完全不是事實 。」廖俊智表示，中研院並未改變蔡元培字體的院徽，目前是採兩套字體並行，104萬也不只是改字體，而是整體視覺形象的優化。

廖俊智解釋，兩套並行的原因，是因為書法字體印小便會模糊無法呈現，很多運用不方便；104萬也不只是改字體，而是視覺形象的優化。羅智強則不斷強調，是不是浪費公帑，「讓社會公評」。

立委羅廷瑋質詢時，廖俊智也再度表示，新的字體並非改變院徽，而是優化形象視覺系統如網路主視覺、跟院徽毫無關係。他強調，自己的書法雖然寫得不好、但對書法很有興趣，祖先也是書法家。

立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。廖俊智強調，兩套字體並行。圖／取自中研院網站
立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。廖俊智強調，兩套字體並行。圖／取自中研院網站

立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。廖俊智強調，兩套字體並行。記者陳宛茜／翻攝
立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。廖俊智強調，兩套字體並行。記者陳宛茜／翻攝

中研院2022年院徽更改新字體。 圖／取自中研院網站
中研院2022年院徽更改新字體。 圖／取自中研院網站

中研院 廖俊智 聶永真

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