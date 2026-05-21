桃園生質能中心電纜被挖斷…5千噸垃圾無處燒 環保局：將向中央求償

負責處理桃園家戶一般垃圾的桃園生質能中心，今年3月輸送電纜被交通部公路局挖斷，市府緊急修復也花了一個月，全市近2成5的垃圾無處去化，只能堆在暫置場，累積量達5千噸。環保局表示，中心經修復已恢復正常運作，更換電纜、垃圾去化及營運損失將向中央求償。

環保局指出，被挖斷的電纜不是普通電纜，主要負責焚化爐啟動運轉時，供電給焚化爐垃圾輸送與空汙處理等系統，燃燒垃圾熱能所產生的電力也是透過這條電纜賣給台電。電纜因公路局施作「台66線高架化工程」，落墩打鋼樁時被挖斷，初步研判是施工人員未按圖施作，施工前也未偵測地底有無管線導致事故。

環保局說，電纜被挖斷是重大焚化廠事故，是桃園首次遇到此情，也可能是全國首宗案例。生質能中心原本每天可以處理350噸垃圾，因為電纜被挖斷，所有系統無法正常運作，3月18日起完全停擺，直至4月1日靠外部柴油發電機供電，每天勉強能處理150噸，4月27日才完全修復。

因生質能中心停擺與去化量能下降，桃園累積未處理的垃圾約5千噸，分別暫置保障、龍潭等掩埋場，至今尚未去化完畢；環保局表示，挖斷電纜的是交通部公路局委外包商，不幸中的大幸是無人傷亡，垃圾去化有待進一步解決。