影／基隆港3年前就有漢他病毒 謝國樑：嚴查船舶「防鼠盾」漏洞

基隆市爆發漢他病毒確診病例後，基隆市政府昨天在各區公所開放民眾領取老鼠藥投放，基隆市長謝國樑今天表示，過去3年基隆港鼠隻監則結果就有漢他病毒，將與中央單位加強巡查郵輪、船舶等有無裝妥「防鼠盾」，避免船上老鼠入侵市區，如未落實將建議中央嚴加開罰。

基隆市政府今天上午召開鼠患防治會議，會後秘書長謝孝昆表示，昨天開始發放領取老鼠藥及專業人員派工到府滅鼠服務都已建立機制，另針對基隆港檢疫部分，船舶停放時如何避免老鼠進入陸地，依港埠檢疫規則有一定規範，必須在船和港區陸地間的纜線加掛「防鼠盾」，防止船上鼠類入侵基隆市區。

謝孝昆說，基隆港周邊將列為防治熱區，依傳染病防治法母法針對港埠運輸工具有一定來檢疫規則，後續市府衛生局會和中央疾管署來配合，強化管理並加強巡查，針對沒有掛好或者沒有設置者船舶，建請中央來開罰。過去幾年，基隆港周邊都有20處防鼠投餌，也有捕獲老鼠，有一定比例含有漢他病毒。

謝孝昆表示，產發處也會主動針對市場、攤商健檢，加強鼠類防範，如有違規行為會加強依法處理，確保環境清潔，訂定市場的規範，會先有勸導期再執行，在市場熱點地區展開整頓。

謝國樑說，從112到114年近三年基隆港鼠隻監則結果，各年度捕獲5隻「溝鼠」，漢他陽性數分別為2（40%）、0（0%）、3（60%），漢他病毒並不是今才存在，會做更多的清消、防疫作為。

謝國樑表示，近日已有接獲民眾反映，有一些相關業者或攤違規樣態導致鼠隻橫行，他已責成相關單位拿出具體作為，針對未執行好廢棄物清理法、食品衛生管理法等的行為，造成環不乾淨，從嚴開罰。他要求民眾、社區、攤商．餐飲店、學校等都要有維持食品衛生規範及環境整潔的原則，才能把滅鼠工作做好，不會讓鼠患更嚴重。

謝國樑說，基隆港是國際港，也是國內港，基隆市政府會積極針對規範告知，包括郵輪和港公司，針對違規態樣如果不是基隆市府來開罰，就會建請中央積極處理、處罰，避免因為「防鼠盾」沒裝好，成為港區防鼠的漏洞，導致入侵到基隆市區。

基隆港近3年早有漢他病毒，謝國樑今天表示，嚴查郵輪、船舶有無落實「防鼠盾」，避免成防鼠漏洞。記者游明煌／攝影