乾眼症恐是「自體免疫疾病」警訊 長庚研究：症狀常早於確診3年前出現

43歲邱姓女子近期反覆眼睛乾澀、疲倦與腳踝痠痛，四處求診找不出原因。至基隆長庚就醫，基隆長庚副院長、眼科主治醫師孫啟欽察覺邱女症狀並非單純乾眼症，協助轉至風濕免疫科檢查，竟是俗稱「乾燥症」的修格連氏症候群，引起乾眼症狀，後續接受免疫抑制劑治療，邱女的眼乾、疲勞與關節不適症狀，明顯改善。

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀，但是完全不同的疾病；乾眼症因淚液分泌不足或蒸發過快，導致眼睛表面失去穩定保護，患者常出現乾澀、異物感、灼熱、畏光、紅癢、視力模糊等症狀，成因可能與環境、用眼習慣、體質、藥物或眼部疾病有關。

陳南妮說，若乾眼症反覆發作、治療效果不佳，甚至合併疲倦、關節疼痛、口乾等全身症狀，就必須提高警覺。乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，免疫系統會錯誤攻擊外分泌腺體，導致口乾、眼乾與全身性發炎，好發於中年女性，但因症狀初期不典型，臨床上常被延誤診斷。

為釐清乾眼症與自體免疫疾病的關聯，基隆長庚眼科團隊與國衛院合作，利用台灣健保資料庫，追蹤2011年至2020年間共6萬7264名新診斷自體免疫疾病患者，發現乾眼症症狀的出現，比確診自體免疫疾病提早約三年，顯示眼睛乾澀可能是免疫疾病的早期警訊。

研究顯示，在十種主要自體免疫疾病中，以修格連氏症候群患者合併乾眼症比率最高，達81.3%；類風濕性關節炎合併乾眼症為39.3%、紅斑性狼瘡患者則為38.1%。其中，血管炎患者合併乾眼症比率並非最高，但演變成角膜炎與角膜潰瘍風險卻最高。此外，各類自體免疫疾病中，女性乾眼症比率皆高於男性。

陳南妮說，該研究最重要的意義在於「預警作用」。以乾燥症為例，乾眼症平均比正式確診早約3.5年出現，克隆氏症提早約3.7年。若眼科醫師能在早期辨識異常乾眼症狀，並及早轉介風濕免疫科，就有機會提早發現潛藏的免疫疾病，掌握黃金治療期。相關研究成果已刊登於2026年2月國際期刊「JAMA Network Open」。

孫啟欽提醒，若長期眼睛乾澀、異物感、視力模糊，且使用人工淚液後仍未改善，甚至合併口乾、疲倦、關節疼痛等症狀，應盡早就醫檢查。平時也應避免熬夜、抽菸，維持規律作息與均衡飲食，並可透過熱敷與眼瞼清潔減少眼部不適，以降低角膜炎、角膜潰瘍等嚴重併發症風險。

基隆長庚今發表研究，指出十種自體免疫疾病中，乾燥症的乾眼症症狀盛行率最高，達81.3％。左起為，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員黃昱瞳、基隆長庚風濕免疫科主治醫師吳詹永嬌、病患邱姓女子、嘉義長庚眼科主治醫師陳南妮、基隆長庚副院長孫啟欽、基隆長庚風濕免疫科主任曾文逸。記者陳雨鑫／攝影