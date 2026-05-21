快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

乾眼症恐是「自體免疫疾病」警訊 長庚研究：症狀常早於確診3年前出現

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀，但其實是完全不同的疾病。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀，但其實是完全不同的疾病。圖／嘉義長庚醫院提供

43歲邱姓女子近期反覆眼睛乾澀、疲倦與腳踝痠痛，四處求診找不出原因。至基隆長庚就醫，基隆長庚副院長、眼科主治醫師孫啟欽察覺邱女症狀並非單純乾眼症，協助轉至風濕免疫科檢查，竟是俗稱「乾燥症」的修格連氏症候群，引起乾眼症狀，後續接受免疫抑制劑治療，邱女的眼乾、疲勞與關節不適症狀，明顯改善。

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀，但是完全不同的疾病；乾眼症因淚液分泌不足或蒸發過快，導致眼睛表面失去穩定保護，患者常出現乾澀、異物感、灼熱、畏光、紅癢、視力模糊等症狀，成因可能與環境、用眼習慣、體質、藥物或眼部疾病有關。

陳南妮說，若乾眼症反覆發作、治療效果不佳，甚至合併疲倦、關節疼痛、口乾等全身症狀，就必須提高警覺。乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，免疫系統會錯誤攻擊外分泌腺體，導致口乾、眼乾與全身性發炎，好發於中年女性，但因症狀初期不典型，臨床上常被延誤診斷。

為釐清乾眼症與自體免疫疾病的關聯，基隆長庚眼科團隊與國衛院合作，利用台灣健保資料庫，追蹤2011年至2020年間共6萬7264名新診斷自體免疫疾病患者，發現乾眼症症狀的出現，比確診自體免疫疾病提早約三年，顯示眼睛乾澀可能是免疫疾病的早期警訊。

研究顯示，在十種主要自體免疫疾病中，以修格連氏症候群患者合併乾眼症比率最高，達81.3%；類風濕性關節炎合併乾眼症為39.3%、紅斑性狼瘡患者則為38.1%。其中，血管炎患者合併乾眼症比率並非最高，但演變成角膜炎與角膜潰瘍風險卻最高。此外，各類自體免疫疾病中，女性乾眼症比率皆高於男性。

陳南妮說，該研究最重要的意義在於「預警作用」。以乾燥症為例，乾眼症平均比正式確診早約3.5年出現，克隆氏症提早約3.7年。若眼科醫師能在早期辨識異常乾眼症狀，並及早轉介風濕免疫科，就有機會提早發現潛藏的免疫疾病，掌握黃金治療期。相關研究成果已刊登於2026年2月國際期刊「JAMA Network Open」。

孫啟欽提醒，若長期眼睛乾澀、異物感、視力模糊，且使用人工淚液後仍未改善，甚至合併口乾、疲倦、關節疼痛等症狀，應盡早就醫檢查。平時也應避免熬夜、抽菸，維持規律作息與均衡飲食，並可透過熱敷與眼瞼清潔減少眼部不適，以降低角膜炎、角膜潰瘍等嚴重併發症風險。

基隆長庚今發表研究，指出十種自體免疫疾病中，乾燥症的乾眼症症狀盛行率最高，達81.3％。左起為，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員黃昱瞳、基隆長庚風濕免疫科主治醫師吳詹永嬌、病患邱姓女子、嘉義長庚眼科主治醫師陳南妮、基隆長庚副院長孫啟欽、基隆長庚風濕免疫科主任曾文逸。記者陳雨鑫／攝影
基隆長庚今發表研究，指出十種自體免疫疾病中，乾燥症的乾眼症症狀盛行率最高，達81.3％。左起為，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員黃昱瞳、基隆長庚風濕免疫科主治醫師吳詹永嬌、病患邱姓女子、嘉義長庚眼科主治醫師陳南妮、基隆長庚副院長孫啟欽、基隆長庚風濕免疫科主任曾文逸。記者陳雨鑫／攝影

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，乾眼症有時是自體免疫疾病，唯一早期出現的症狀。記者陳雨鑫／攝影
嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，乾眼症有時是自體免疫疾病，唯一早期出現的症狀。記者陳雨鑫／攝影

乾眼症 免疫功能

延伸閱讀

健康主題館／老年思覺失調 發病易與失智混淆

看東西「雙重疊影」醫師直覺不對勁！6旬婦查出腦內2大型動脈瘤

共用毛巾一人感染全家治療！五六年級生共同陰影「砂眼治療」

乳癌婦搬機車竟骨折 當心抗荷爾蒙治療引骨鬆風險

相關新聞

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐日前在社群平台發布自製噴火槍影片，因涉犯槍砲管制條例等罪嫌遭羈押禁見。狄鶯開直播時淚崩，反問「不覺得他天才嗎？中研院為什麼不吸收他？」立委陳秀寶今天在立法院問及此事，中研院長廖俊智表示，軍火並非中研院的研究範圍，應該是中科院的範圍。

中研院花百萬改蔡元培字體院徽「切斷歷史」？廖俊智駁「非事實」：兩套並行

台電花96萬把台電logo的于右任字體改成聶永真設計引發爭議。立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。他質疑中研院院徽多年來始終使用創院院長蔡元培的字體，為什麼還要花公帑設計新的字體，質疑此舉為「切斷歷史，改變院徽」。「完全不是事實 。」廖俊智表示，中研院並未改變蔡元培字體的院徽，目前是採兩套字體並行，104萬也不只是改字體，而是整體視覺形象的優化。

一堆人中鏢！他罹癌竟和「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

營養功能醫學專家劉博仁近日分享一名令他印象深刻的病例。一名罹患淋巴癌的男性患者，在接受治療期間同步進行環境毒素與塑化劑代謝物檢測，結果發現兩項指數異常偏高，包括MnBP及MEHP，也就是常見塑化劑DEHP的代謝物，數值皆明顯超過一般參考範圍。

二航廈麥當勞太好吃？旅客不甩導遊「奪命追魂叩」不登機 團員笑爛

旅客跟團出遊，雖有領隊、導遊全程「呵護」，但務必注意飛機不等人。一名網友在Threads社群平台發文，搭機時班機遲未起飛，才知是同機有旅客竟還在航廈的麥當勞吃東西，即使導遊奪命追魂叩仍沒出現，於是該航班將未登機旅客「拉行李」後起飛，機上的團員都笑了。其他網友表示，「出發前雷包就被丟掉了，同團應該很慶幸」、「還好能在機場提早拉掉，不然出了國就只會讓這種人耽誤大家的行程」。

看似無害卻致命！兒科醫點名「1日常用品」恐堵死幼童呼吸道

父母平時需特別留意孩子周遭的物品，有些看似不起眼的小東西，其實可能暗藏致命危機。一名兒科醫師分享案例指出，一名1歲幼童曾因不慎吸入「吸管的塑膠包裝套」而導致窒息，引發不少家長討論。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。