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慶祝淡江大橋通車 國光客運祭「淡水人」限定好康
淡江大橋日前通車，國光客運臉書粉專「國光趣旅行」說，淡江大橋通車後，不只可搭大眾運輸到桃園機場，還可以從桃園機場搭乘國光客運到台中及其他中南部縣市，提供出遊、探親、回鄉的另一種方式。淡水居民購買國光客運「1860」桃園國際機場往台中路線車票，國光客運將送20元折價券，供回程或下次搭乘其他路線使用。
國光客運說，淡水居民可到桃園國際第一航廈B1層國光客運售票櫃台，憑身份證或居留證購買「1860」桃園國際機場往台中路線車票，每張證件可送20元折價券1張，贈送時間為每天上午9時至晚上8時。活動至今年8月31日，每月數量有限，送完即止。折價券需在下一次購買國光客運車票時方可使用，並限臨櫃購票。乘客可從台中朝馬（秋紅谷旁）轉乘其他國光路線往南投、埔里或嘉義。
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