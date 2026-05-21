台南虎頭埤「低碳體驗與在地飲食文化」活動明線上報名

台南市府觀旅局今宣布5月30日辦「虎埤．織食－結合低碳體驗與在地飲食文化的永續實踐」活動，提供低碳運具、在地飲食、生態導覽與文化手作等多元內容，讓民眾到虎頭埤實際體驗永續旅遊，明天上午9點開放線上報名「限額25名優惠價600元」。

觀光旅遊局長林國華表示，活動規畫多項特色體驗，包括結合「月食祭－左鎮堊地時光滋味」低碳餐桌，以左鎮在地食材與家常料理呈現地方飲食文化，並透過減塑與低碳方式實踐永續餐飲精神；另安排「竹編小船手作工作坊」，由在地工藝師帶領體驗竹編技藝，認識天然材料應用與傳統工藝文化。

活動報名網址：https://www.surveycake.com/s/N4ObG

市府表示，5月阿勃勒花季，「黃金花雨健走」也訂30日同步登場，邀請民眾走進虎頭埤，在金黃花海低碳慢旅、在地飲食與文化體驗，感受台南永續旅遊魅力，共同實踐綠色生活。更多活動資訊可查詢台南旅遊網。

市府表示，台南持續推動永續旅遊，結合地方文化、自然景觀與環境教育，打造兼具深度與環境友善的旅遊體驗。虎頭埤風景區擁有豐富生態資源、水域景觀與歷史文化特色，活動以「永續×在地×低碳」為主軸，盼遊程深化民眾對地方文化與環境保護認識。

觀旅局表示，考量場域承載量及導覽品質，採小規模辦理。當日將安排太陽能船及電動遊園車等低碳運具，以無噪音、零排放方式漫遊虎頭埤，沿途搭配導覽介紹虎頭埤水利歷史與生態特色；另結合生態走讀，由專業導覽老師帶領深入探索自然環境與人文故事，感受臺南山城慢旅魅力。

觀旅局指出，將進行永續意見交流與問卷調查，蒐集民眾對永續觀光建議，作為政策推動與活動規畫參考，期盼透過民眾參與、地方串聯及環境教育，共同打造兼具文化保存、環境友善與地方共好的永續旅遊環境。

台南虎頭埤「低碳體驗與在地飲食文化」活動明開放線上報名。圖／市府提供

台南虎頭埤「低碳體驗與在地飲食文化」活動明開放線上報名。圖／市府提供

台南虎頭埤「低碳體驗與在地飲食文化」活動明開放線上報名。圖／市府提供

台南虎頭埤「低碳體驗與在地飲食文化」活動明開放線上報名。圖／市府提供