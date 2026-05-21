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狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究
藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐日前在社群平台發布自製噴火槍影片，因涉犯槍砲管制條例等罪嫌遭羈押禁見。狄鶯開直播時淚崩，反問「不覺得他天才嗎？中研院為什麼不吸收他？」立委陳秀寶今天在立法院問及此事，中研院長廖俊智表示，軍火並非中研院的研究範圍，應該是中科院的範圍。
陳秀寶並未直接提到孫安佐的名字，表示最近有個火熱的新聞跟中研院有關，有母親希望中研院吸收她的兒子，而進入中研院工作應該有嚴謹的要求。「這個新聞好像是在娛樂版」。
廖俊智表示，中研院的徵才都是公開揭露、條件寫得非常清楚。他認為，大家對中研院、中科院和工研院的範圍可能搞不清楚；而這個新聞談得比較偏軍火，「我們不做這方面的研究」，這方面的研究可能是中科院的範圍。
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