看東西「雙重疊影」醫師直覺不對勁！6旬婦查出腦內2大型動脈瘤

台中65歲陳姓女病患，一個半月前看東西時突然出現雙重疊影，前往光田綜合醫院眼科就醫。眼科醫師初步檢查後察覺異狀，敏銳判斷並非單純眼疾，隨即跨科會診神經內科，經醫療團隊影像檢查，赫然發現陳小姐的腦部內竟藏著兩顆大型動脈瘤，宛如潛伏的殺手，所幸及時透過新型導管手術拆除「定時炸彈」，才免於破裂猝死的危機。

神經內科醫師柯麗櫻表示，陳女就醫時除眼部複視（看東西有疊影），身體並無其他不適；但核磁共振與血管攝影檢查結果卻發現，陳女內頸動脈末端竟長了兩顆大型動脈瘤，直徑分別為1.6公分及0.7公分，且已壓迫到動眼神經，這導致她出現複視。

醫療團隊考量陳女的動脈瘤體積較大，決定採用導管介入性血管栓塞，置入放射醫學界近年發展出的新型血流導向裝置（又稱密網支架）；像是血管內的「鷹架」，引導血管內皮細胞順著支架攀爬生長。當血管內皮完全覆蓋支架後，就能有效減緩血流進入動脈瘤、加速血栓形成，進而讓動脈瘤與動脈血管腔徹底隔絕。

光田綜合醫院副院長嚴寶勝指出，傳統治療方式為「開顱手術夾除」及「導管式血管栓塞」，密網支架相比傳統開顱手術，新型密網支架具有手術時間短、安全性高、破壞性少等優勢，能顯著降低動脈瘤復發率，特別適合巨型或寬頸等棘手個案，目前陳女術後神經壓迫症狀已明顯改善。

嚴寶勝並說，腦動脈瘤並非惡性腫瘤，而是腦血管壁局部結構薄弱，在血流長期衝擊下，像吹氣球一樣鼓出的「血管囊腫」。這種未破裂的動脈瘤平時「靜悄悄」，但若遇到憋氣、便祕、生氣等導致腦壓瞬間升高的情況，就可能引發破裂，導致嚴重的蜘蛛網膜下腔出血，病程發展極快，往往在幾小時內就會致命。

神經內科柯麗櫻醫師指出，陳小姐經過核磁共振檢查發現異狀後，立即安排血管攝影，發現腦血管瘤。圖／光田醫院提供