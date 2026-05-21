前環管署長涉背信遭調查 彭啓明：涉案金額約1萬 將設預防機制

台中地檢署偵辦公務背信案，日前指揮調查局台中市調處兵分多路搜索，帶回環境部環境管理署署長顏旭明，漏夜偵訊，外傳顏因特支費、使用公務車問題涉案，日前環境部已將顏調整為非主管職務。環境部長彭啓明今天說，顏涉案金額約1萬多元，但因仍在司法偵辦中，當以無罪推定，後續針對特支費、公務車等使用會更謹慎，也會設立相關預防機制，對於外界近期對環管署產生的疑慮，會努力來彌補。

針對顏旭明因涉案遭台中地檢署約談並諭知交保一事，環境部日前表示，秉持「透明、守法」原則，全力配合檢調單位調查，也已明確要求環管署相關同仁，務必完整提供司法機關所需的各項事證及說明，協助調查單位盡速釐清事實真相，以維護公務體系的廉潔與聲譽。

立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案。彭啓明表示，據目前了解，顏涉案金額大約1萬多元，雖然不是很多，但目前仍在偵辦中，判決前當採無罪推定，不過在偵辦一開始就已將顏調整為非主管的技監職務，考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理。

彭啓明說，目前公務車的使用正在訂定相關規範，特支費的使用也會更加謹慎透明，同樣會設立預防機制，希望顏前署長認真面對司法調查，近期大家對環管署產生的疑慮，環境部會努力彌補，也重申清廉是環境守護的基本責任。

昨多名立委審查環管署今年度預算時，除要求環境部提出相關檢討報告外，也應檢附顏未使用貴賓室的證明。