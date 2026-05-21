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彭啓明：都市林推動委員會525首開會 鄭麗君任召集人

中央社／ 台北21日電

環境部長彭啓明今天表示，將由行政院副院長鄭麗君擔任「都市林推動委員會」召集人，他與內政部長劉世芳及農業部長陳駿季3名部長共同擔任副召集人，5月25日首次開會。

環境部長彭啓明4月30日在「總統府氣候變遷對策委員會第7次會議」，報告「氣候調適綠蔭倍增計畫」有推動都市林目標。此案提出後引發各界討論。

立法院今天審查今年度中央政府總預算案關於環境部主管預算，彭啓明會前接受媒體聯訪表示，目前已經在行政院內部啟動相關作業，「都市林推動委員會」預計將找約20名專家學者，及其他部會共同組成委員會，於5月25日首次開會。

彭啓明說，這段時間自己收到很多訊息，包含提醒樹穴、樹種選擇等各種重要性。他坦承，自己不是種樹專家，而是氣候專家，但保證一定會找到最厲害、不同地方的專家，針對每個地方適合種甚麼等進行討論，並大幅度調整過去都市林不是很重視樹，沒有把樹視為一個生命的作法。

彭啓明表示，預計6月開始到10月，會到地方跟專家討論、諮詢，並會跟地方政府共同合作，在年底前預期召開50場溝通諮詢會，並於年底前提出國家型都市種樹計畫。

經費來源，彭啓明說，今年目前沒有編列，但未來林保署有很多樹苗可以提供、運用，自己也認為應該動用公私協力，因為有很多企業願意種樹，但是需要政府架構好平台，預計經費不用太多，將編列於明年度預算中。

「不是要現在就找一塊地種很多樹」，彭啓明說，而是要適地勢所，針對民眾生活的都市區域，讓樹長得更好、缺樹的地方更多樹，「這想很簡單，做起來很困難」，將跟地方團體、社區發展協會、種樹團體等一起合作，找出台灣都市林倍增策略。

彭啓明說明，種樹可以降溫，也可減少暴雨侵襲，將納入下一期「國家氣候變遷調適行動計畫」。且「昆明－蒙特婁框架」中就鼓勵都市多種樹，種樹將成為未來應對生態綠化或氣候變遷的重要實行手段。

彭啓明 鄭麗君 劉世芳 林保署

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