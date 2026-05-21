一堆人中鏢！他罹癌竟和「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

營養功能醫學專家劉博仁近日分享一名令他印象深刻的病例。一名罹患淋巴癌的男性患者，在接受治療期間同步進行環境毒素與塑化劑代謝物檢測，結果發現兩項指數異常偏高，包括MnBP及MEHP，也就是常見塑化劑DEHP的代謝物，數值皆明顯超過一般參考範圍。

進一步詢問生活習慣後，患者家屬無奈表示，「他一直都這樣，怎麼勸都改不掉。」原來患者多年來習慣將熱騰騰的湯品、滷味、熱麵、便當，甚至剛起鍋的熱炒，直接裝進塑膠袋中食用，而且長期如此。劉博仁坦言，許多人並非不知道塑膠不好，而是忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。

劉博仁指出，塑膠本身未必有問題，但若使用方式不當，尤其遇到高溫、高油脂或酸性食物時，塑膠中的化學物質便較容易釋出。其中最受關注的就是塑化劑，也就是鄰苯二甲酸酯類（Phthalates），常見種類包含DEHP、DBP及DINP等。這些物質廣泛存在於塑膠袋、保鮮膜、塑膠容器、PVC材料、食品包裝與部分化妝品、香氛產品之中。

他進一步說明，許多人以為「沒有吃進塑膠，就不會接觸塑化劑」，但事實上塑化劑並非牢牢固定於塑膠內部，而是可能隨時間慢慢釋放，尤其在高溫、高油脂環境下更容易溶出。因此，包括熱湯裝塑膠袋、熱食放進塑膠盒、塑膠容器微波，以及保鮮膜直接接觸熱食等習慣，都可能增加暴露風險。

至於塑化劑與癌症的關聯，劉博仁表示，目前醫學界尚無法直接證實「塑化劑一定會導致淋巴癌」，但已有越來越多研究指出，長期暴露於部分塑化劑，可能與慢性發炎、氧化壓力、內分泌干擾及免疫失衡有關，而這些因素與腫瘤形成存在一定程度關聯。有研究也觀察到，部分Phthalates暴露與淋巴系統腫瘤風險增加之間，可能具有相關性。此外，DEHP亦被部分國際機構列為具有致癌疑慮的環境化學物質之一。

劉博仁提醒，許多慢性疾病往往不是短時間形成，而是長年累積的生活習慣造成。他強調，不需要因此對塑膠過度恐慌，但應盡量減少不必要暴露，例如避免用塑膠袋盛裝熱食、不要以塑膠容器加熱食物，並優先改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷容器。同時也建議少吃高油脂加工食品，多攝取天然原型食物、蔬果與膳食纖維，幫助身體代謝部分環境毒素，從日常細節守護健康。

家醫科醫師陳欣湄也曾指出，根據台北醫學大學與國家衛生研究院合作研究，分析2013年至2016年間台灣民眾尿液樣本後發現，台灣人體內塑化劑DEHP代謝物濃度，竟高出德國、美國、加拿大等先進國家約2至7倍，其中18歲以下族群濃度又比成人更高，引發關注。

陳欣湄也分享一名案例指出，一名患者看到檢測結果時相當震驚，因其體內DEHP數值竟高達一般人的30倍，讓他不解直呼「自己沒有在工廠上班，也沒接觸特殊化學物質，為何數值會這麼高？」經進一步檢視生活與飲食習慣後發現，問題可能與長期外食有關，包括以塑膠袋裝豆漿、熱便當直接加熱、外送熱湯使用內層含塑膠膜的紙碗，以及以保鮮膜包覆熱食後再冷藏等習慣，都可能成為塑化劑暴露來源。