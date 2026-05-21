快訊

0至18歲月領5000元…麗嬰房狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

華航機隊／我贈史國專機從哪來 細說A340美麗與哀愁

MLB／大谷翔平久違二刀流出擊 首局首打席首球就開轟

聽新聞
0:00 / 0:00

520結婚人數爆棚！台中昨657對新人結婚 台港跨海、隔50年初戀重逢

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
梁先生與陳小姐50年前是彼此初戀，歷經人生波折，昨在沙鹿戶政事務所完成結婚登記。圖／台中市政府提供
梁先生與陳小姐50年前是彼此初戀，歷經人生波折，昨在沙鹿戶政事務所完成結婚登記。圖／台中市政府提供

昨天是5月20日，520音近「我愛你」，被廣泛是為象徵愛情的日子，也是新人結婚的熱門時間。台中市昨日共有657對新人登記結婚，創下近4年「520特殊結婚日」最高紀錄，其中還有時隔50年的初戀重逢結婚、台港跨海結婚等浪漫故事。

台中市民政局長吳世瑋表示，「520」諧音「我愛你」，多年來穩居最受歡迎的特殊結婚日，近4年結婚登記對數逐年攀升，2023年387對、2024年600對、2025年455對，今年657對再創新高，顯示「520我愛你」不僅浪漫好記，也成為許多新人許下終身承諾的重要日子。

民政局指出，台中市各戶政事務所提前規畫相關活動，營造溫馨浪漫的登記氛圍，增設服務櫃台，協助新人順利完成登記，受理對數前三名分別為南區戶政事務所95對、北屯戶政事務所67對，以及西屯戶政事務所47對。

吳世瑋說明，台中市今年1至4月粗結婚率達千分之1.46，居六都第一，近5年結婚率都高於全國平均，市府也持續推動多項友善家庭政策，包括「公托10倍增」、「區區親子館」、好孕乘車補助，以及今年加碼推出的「愛胎萬計畫」；民政局也持續舉辦單身聯誼活動，提升市民婚育意願。

今年「520」出現多段令人動容的愛情故事。民政局表示，最感人的案例發生在沙鹿戶政事務所，一對新人梁先生與陳小姐，50年前是彼此初戀，之後各自成家，歷經人生波折，男方喪偶、女方離婚，梁先生透過網路重新聯繫舊愛，昨完成結婚登記，圓滿青春時期未完成的愛情故事。

另外，北屯戶政事務所也有一段跨海「台港戀」甜蜜修成正果，台灣的黃先生與香港的陳小姐因信仰認識，長期遠距離交往，平均2個月才能見面一次，仍珍惜這段感情，最終選擇在520攜手步入婚姻；女方家人特地從香港飛來台灣獻上祝福，現場洋溢溫馨感人的氣氛。

豐原戶政事務所則有一對交往長跑情侶成為焦點，吳先生與邱小姐透過朋友介紹，認識7年、交往1年，吳先生笑稱自己「追了老婆6年」。談到彼此最吸引人的地方，邱小姐表示，吳先生工作細心、做事負責，讓她充滿安全感；吳先生深情回應，自己愛的是太太的全部。

台中市昨日共有657對新人登記結婚，創下近4年「520特殊結婚日」最高紀錄。圖／台中市政府提供
台中市昨日共有657對新人登記結婚，創下近4年「520特殊結婚日」最高紀錄。圖／台中市政府提供

520 台中 結婚

延伸閱讀

520結婚潮遇賴清德宣布0到18歲月領5千 台東新人笑：敢生了

高雄331對佳偶趕520成婚 陳其邁贈禮象徵一世情

今天520意謂我愛妳 新北市登記結婚今日生效達711對

雲林35對新人520甜蜜完婚 張麗善催生：每對至少生3胎

相關新聞

二航廈麥當勞太好吃？旅客不甩導遊「奪命追魂叩」不登機 團員笑爛

旅客跟團出遊，雖有領隊、導遊全程「呵護」，但務必注意飛機不等人。一名網友在Threads社群平台發文，搭機時班機遲未起飛，才知是同機有旅客竟還在航廈的麥當勞吃東西，即使導遊奪命追魂叩仍沒出現，於是該航班將未登機旅客「拉行李」後起飛，機上的團員都笑了。其他網友表示，「出發前雷包就被丟掉了，同團應該很慶幸」、「還好能在機場提早拉掉，不然出了國就只會讓這種人耽誤大家的行程」。

晴熱「小滿」 吳德榮：今明午後對流增 周六起如盛夏將屢創今年高溫

今天是夏季的第2個節氣「小滿」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天滯留鋒在華南，台灣附近水氣略增，大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及部分鄰近平地，有較大雨勢。

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

喜愛前往日本旅遊的民眾注意了！日本政府正式敲定，自7月1日起，將調漲俗稱「出國稅」的國際觀光旅客稅。每次出境稅額將由現行的1,000日圓（約新台幣200元），大幅飆升3倍至3,000日圓（約新台幣600元）。這項新制採取「不分國籍、不分艙等」的原則，不論是外籍觀光客或是日本本國公民，只要從日本搭機或乘船離境，皆須面臨這筆額外負擔。 根據日本國稅廳的公告，調漲後的稅金繳納方式將維持現行機制，直接附加在機票或船票等票券中隨票徵收，一般自由行或團體旅客在出入境通關時，不需另行排隊辦理手續，對通關效率不會造成影響。不過，若是搭乘私人飛機出境的特定人士，則必須在登機前親自前往日本海關申報並現場繳納。 為了保障已規劃行程的旅客權益，官方推出了過渡期的不溯及既往措施。凡是在6月30日（含）前就已經完成開票的旅客，即使出境日期落在7月1日之後，依然適用調漲前的1,000日圓舊稅率。 此外，新制中也明文規定「7類人」可享有免徵收的優待，包含船舶或飛機的勤務人員、遭驅逐出境者、以及搭乘公務船或公務機（如政府專機）出境者、入境後在24小時內離境的過境轉機旅客、因天候或其他問題緊急迫降／停靠的外國航班、

今「小滿」高溫悶熱水氣增 下1波梅雨鋒面恐受颱風干擾

今天是24節氣「小滿」，也是夏季第2個節氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天鋒面移動到台灣北方海面，雖然不至於直接影響，但台灣附近水氣增多，各地上半天是多雲時晴天氣，下半天山區有局部雷陣雨，其中北部、東北部山區雨勢較明顯。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

花東國家級警報響！9時11分台東近海規模4.8地震 3分鐘後同地點又震

中央氣象署發布第46號顯著有感地震報告，今天上午9時11分，在台東縣政府北北東方 65.3 公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.8公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：臺東縣、花蓮縣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。