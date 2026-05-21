520結婚人數爆棚！台中昨657對新人結婚 台港跨海、隔50年初戀重逢

昨天是5月20日，520音近「我愛你」，被廣泛是為象徵愛情的日子，也是新人結婚的熱門時間。台中市昨日共有657對新人登記結婚，創下近4年「520特殊結婚日」最高紀錄，其中還有時隔50年的初戀重逢結婚、台港跨海結婚等浪漫故事。

台中市民政局長吳世瑋表示，「520」諧音「我愛你」，多年來穩居最受歡迎的特殊結婚日，近4年結婚登記對數逐年攀升，2023年387對、2024年600對、2025年455對，今年657對再創新高，顯示「520我愛你」不僅浪漫好記，也成為許多新人許下終身承諾的重要日子。

民政局指出，台中市各戶政事務所提前規畫相關活動，營造溫馨浪漫的登記氛圍，增設服務櫃台，協助新人順利完成登記，受理對數前三名分別為南區戶政事務所95對、北屯戶政事務所67對，以及西屯戶政事務所47對。

吳世瑋說明，台中市今年1至4月粗結婚率達千分之1.46，居六都第一，近5年結婚率都高於全國平均，市府也持續推動多項友善家庭政策，包括「公托10倍增」、「區區親子館」、好孕乘車補助，以及今年加碼推出的「愛胎萬計畫」；民政局也持續舉辦單身聯誼活動，提升市民婚育意願。

今年「520」出現多段令人動容的愛情故事。民政局表示，最感人的案例發生在沙鹿戶政事務所，一對新人梁先生與陳小姐，50年前是彼此初戀，之後各自成家，歷經人生波折，男方喪偶、女方離婚，梁先生透過網路重新聯繫舊愛，昨完成結婚登記，圓滿青春時期未完成的愛情故事。

另外，北屯戶政事務所也有一段跨海「台港戀」甜蜜修成正果，台灣的黃先生與香港的陳小姐因信仰認識，長期遠距離交往，平均2個月才能見面一次，仍珍惜這段感情，最終選擇在520攜手步入婚姻；女方家人特地從香港飛來台灣獻上祝福，現場洋溢溫馨感人的氣氛。

豐原戶政事務所則有一對交往長跑情侶成為焦點，吳先生與邱小姐透過朋友介紹，認識7年、交往1年，吳先生笑稱自己「追了老婆6年」。談到彼此最吸引人的地方，邱小姐表示，吳先生工作細心、做事負責，讓她充滿安全感；吳先生深情回應，自己愛的是太太的全部。