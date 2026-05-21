國家都市林計畫下周一首場專家會議 彭啓明： 正式計畫年底前提出

賴清德總統今年3月12日於桃園市參加植樹活動時預告，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫，並於4月底的氣候變遷對策委員會宣布啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」。環境部長彭啓明今表示，下周一將召開首次都市林計畫推動委員會議，目標年底前提出正式計畫。

在4月30日的國家氣候變遷對策委員會中，經賴清德總統裁示，委員會正式宣告啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」，目標透過都市林木增種實質降溫，減緩熱浪對公共健康的威脅，撐起國人遮蔭的保護傘。

立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案。彭啓明會前受訪說，下周一都市林倍增計畫召集人、行政院副院長鄭麗君，會召集近20名專家學者和各部會代表共同召開推動委員會，6月到10月底前預計會有50場會議，希望年底前可以提出國家級的都市林計畫，「自己雖然不是種樹專家，但保證一定會找到最厲害的專家，針對目前的樹種、種植方式來大幅度調整。」

彭啓明表示，今年並沒有都市林計畫的經費，只有先溝通諮詢，不過林業及自然保育署有很多樹苗，也必須要公私協力，明年就會有預算來推動，然而都市林計畫想法很簡單，做起來會很困難，如何找到都市林倍增的策略，這也是下階段的氣候變遷調適策略的重要工作。

環境部日前強調，將運用科學圖資與數位孿生技術進行「循證治理」，不會盲目種植，而是要找出城市中最熱、最迫切需要綠蔭的熱區，確保每一棵樹都在最適宜的位置發揮最大功效。