全球暖化野蜂入侵民宅！基隆長腳蜂及黃腳蜂占7成

近年全球平均溫度不斷升高，今年更經歷明顯暖冬，溫暖的氣候使得蜂群活動力大幅提升，提早進入活躍期並群起築巢。基隆統計民眾居家最常見的蜂巢以「長腳蜂」及「黃腳蜂」為大宗，占總通報量逾7成，「虎頭蜂」則位居第四名，絕大多數並非生性溫馴的「蜜蜂」。

隨著天氣逐漸炎熱，野蜂築巢數量遽增，基隆市動物保護防疫所提醒市民，平時在居家周圍、陽台或屋簷下所發現的蜂巢，其實絕大多數並不是這些負責生產蜂蜜、生性溫馴的「蜜蜂」，而是長腳蜂或土蜂等野蜂。若在住家周遭發現蜂巢，請立刻通報1999市民專線，動保所將會派遣配備齊全的專業技術團隊前往安全移除，切勿自行處理。

基隆市動保所去年通報統計數據顯示，民眾居家最常見的蜂巢以「長腳蜂」及「黃腳蜂」為大宗，兩者合計約占了總通報量的7成以上；而令多數民眾聞之色變的「虎頭蜂」則位居第四名，各類虎頭蜂加總約為12.3%左右。

動保所表示，近年來全球平均溫度不斷升高，今年更經歷了明顯的暖冬，溫暖的氣候使得蜂群活動力大幅提升，提早進入活躍期並群起築巢。長腳蜂特別喜歡在人類住家屋簷、陽台、冷氣機縫隙，甚至門口的盆栽與綠籬上築巢。

從生態習性來看，長腳蜂並不會生產蜂蜜，而是捕捉小昆蟲作為幼蟲的食物，是控制農業或都市害蟲的好幫手。牠們的性情相對溫和，只要不刻意觸碰或破壞蜂巢，通常不會主動攻擊人類。

動保所長陳柏廷表示，儘管居家常見的長腳蜂較為溫馴，但位居通報第四名的虎頭蜂卻不容小覷。在都市與淺山交界處，常見如黃腰胡蜂等種類，其極具領域性且毒性強烈，若受驚擾極易引發群起攻擊。

陳柏廷說，許多民眾一發現不明蜂窩，常試圖拿竹竿將其打落，或直接使用家用噴霧式殺蟲劑驅趕，這類錯誤的行為不僅難以有效消滅蜂群，反而會激怒蜂隻，大幅增加被群起螫傷的致命風險。平時在戶外或居家周圍，建議避免使用味道過於濃郁的香水或洗髮精；若不慎遇到蜂群在附近盤旋，應保持鎮定、壓低身體，切勿揮舞衣物拍打，並迅速朝反方向離開現場。

基隆市動保所已將捕蜂的緊急處置業務，全面委託給配備專業防護裝備的技術廠商專責處理。陳柏廷呼籲，隨著時序進入夏季，天氣將持續炎熱，各類蜂群的活動會更加頻繁。請民眾務必定期巡視居家周圍及隱蔽環境。