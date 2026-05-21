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遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

聯合新聞網／ 綜合報導
7月1日起，俗稱「出國稅」的日本國際觀光旅客稅將由1000日圓調漲為3000日圓。圖／讀者提供
7月1日起，俗稱「出國稅」的日本國際觀光旅客稅將由1000日圓調漲為3000日圓。圖／讀者提供

喜愛前往日本旅遊的民眾注意了！日本政府正式敲定，自7月1日起，將調漲俗稱「出國稅」的國際觀光旅客稅。每次出境稅額將由現行的1,000日圓（約新台幣200元），大幅飆升3倍至3,000日圓（約新台幣600元）。這項新制採取「不分國籍、不分艙等」的原則，不論是外籍觀光客或是日本本國公民，只要從日本搭機或乘船離境，皆須面臨這筆額外負擔。

根據日本國稅廳的公告，調漲後的稅金繳納方式將維持現行機制，直接附加在機票或船票等票券中隨票徵收，一般自由行或團體旅客在出入境通關時，不需另行排隊辦理手續，對通關效率不會造成影響。不過，若是搭乘私人飛機出境的特定人士，則必須在登機前親自前往日本海關申報並現場繳納。

為了保障已規劃行程的旅客權益，官方推出了過渡期的不溯及既往措施。凡是在6月30日（含）前就已經完成開票的旅客，即使出境日期落在7月1日之後，依然適用調漲前的1,000日圓舊稅率。

此外，新制中也明文規定「7類人」可享有免徵收的優待，包含船舶或飛機的勤務人員、遭驅逐出境者、以及搭乘公務船或公務機（如政府專機）出境者、入境後在24小時內離境的過境轉機旅客、因天候或其他問題緊急迫降／停靠的外國航班、出境日本後因天候或其他問題返回的航班、未滿2歲的嬰幼兒。

日本政府指出，由於近年來旅日海內外人潮持續暴增，許多地區不堪負荷，故此波調漲所收之稅額主要用於緩解嚴重的觀光公害問題，以營造輕鬆舒適的旅行環境，以及加強日本觀光推廣，和完善、建設、並維護各地觀光資源。

除了7月即將上路的3倍出國稅，日本多個城市也正陸續開徵或調高「住宿稅」，且免稅制度也預計於11月起全面改為「先付後退」模式。在各項旅遊關稅與行政成本堆疊的趨勢下，未來民眾前往日本旅遊的預算規劃，勢必得將這些無形增加的變數一併納入計算。

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