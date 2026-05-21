去過一次就愛上 法記者鐵道壯遊亞洲終點選台灣

法國費加洛報旅遊記者德賈傑今年規劃壯遊，從巴黎搭火車遠赴亞洲，特別將終點定在台灣。身為旅遊記者，他很少對一個地方「一見鍾情」，但台灣是個例外。

德賈傑（Jean-Marc De Jaeger）在費加洛報（LeFigaro）專門撰寫鐵道旅行相關報導，2025年還推出「搭火車遊亞洲」（En Train En Asie，暫譯）一書，推薦台灣、日本、中國、泰國、馬來西亞等9國共22條火車旅遊路線。

他於2025年1月造訪台灣，搭乘高鐵和台鐵環島一周，趕在書稿付梓之前，將台灣納為最後一章，介紹了台北、台中、高雄、花蓮等城市，還特別提到藍皮解憂號和環島之星，以及阿里山國家森林遊樂區及台式便當。

在費加洛報工作10年，德賈傑今年請了長假，規劃「從巴黎到台灣」的長途旅行，於4月17日啟程，從歐洲到中亞，經中國到台灣，途中不每天趕路，偶爾也會在他感興趣的城市停下來觀光。

這趟旅程跨越十多國、耗時一個半月，是他個人在距離上、時間上連續最長的旅行。按照規畫，他搭乘火車到了中國福州之後，會搭船於5月21日抵達馬祖，停留一晚再乘渡輪前往基隆。

德賈傑去年在台灣旅行時，特別喜愛阿里山林業鐵路，在山間花數小時慢慢走完數十公里，是最深得他心的悠哉感；更令他印象深刻的是，沒想到清晨4時多發車的列車會有那麼多人搭乘，以致於他只能站著，但清晨在山上喝咖啡、看日出，再搭火車下山，「真的是很棒的體驗」。

他也喜歡東岸鐵路一段，沿途離海很近，太平洋的靛藍色至今仍深深印在他的腦海中。

身為旅遊記者，德賈傑去過許多國家，看過許多風景，然而在萬般經歷中，台灣無疑是讓他難以忘懷的特殊存在，他覺得還有太多東西沒有探索，也還不夠瞭解台灣文化，於是一年後安排從巴黎到亞洲的火車壯遊，終點必須定在台灣。

德賈傑接受中央社記者電話訪問時說：「我真的對台灣一見鍾情。我很少對一個國家產生徹底一見鍾情的感覺，但當我去到（台灣），我真的⋯完全被征服。一般來說，當我離開一個國家，我不太會捨不得，但我待了3週要離開台灣時，真的非常感傷。」

像是為了表明心跡，他補充道：「自從我去了台灣，我的鑰匙圈就換成台灣⋯每天都帶著，形狀是台灣，圖案是阿里山小火車。」

這次台灣旅行落在5月，有朋友告訴他，這個季節濕熱多雨，還可能有颱風，但德賈傑不擔心，「對我來說，只要身在台灣就足夠了」。

德賈傑原本就喜歡旅行，總是好奇地平線的另一端有什麼，連社群媒體Instagram帳號也名為「旅行狂熱者」（@lefouduvoyage）。

費加洛報記者分工很細，單單旅遊記者就有多位，每人各有專門路線，德賈傑負責鐵道旅行，隨著報導深掘這項領域，他也對鐵道旅行愈發癡迷，已超越工作，成了真正熱情所在，在他眼中，車站就像一道向世界敞開的門。

他在法國北部大城里爾（Lille）長大，和無數小男孩一樣，兒時也喜歡在里爾車站看火車來來去去，「這些火車駛向遠方，去到那些我還不能去的地方，這給了我很多幻想」。

他很欣賞亞洲國家的火車票價以距離計算，無論什麼時候買票都是一樣價格，相當適合即興旅行；而歐洲採浮動價格，車票搶手的時候往往漲到不可思議的數字，必須做好一切規劃及早買票。

德賈傑依據自身經驗建議的台灣旅遊路線，至少需要10天環島，最好能待2週以上慢遊，一覽台灣有山有海、有都會也有鄉村的多元風景。

根據他的最初印象，與其說偏向中國，台灣社會似乎更偏向日本。從這個鐵道迷的角度來看，台灣和日本都熱愛鐵道文化，人們喜歡拿著一本小冊，在每個車站蓋紀念章，也有非常多人說日語。

對德賈傑來說，鐵道旅行的迷人之處在於可沿途停靠多站，每一站都是一個探索的機會，這就是他的旅行哲學：「旅程和目的地本身一樣重要⋯慢慢來，不趕路，試著接受旅途中的種種不確定性。」