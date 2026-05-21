今「小滿」高溫悶熱水氣增 下1波梅雨鋒面恐受颱風干擾

今天是24節氣「小滿」，也是夏季第2個節氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天鋒面移動到台灣北方海面，雖然不至於直接影響，但台灣附近水氣增多，各地上半天是多雲時晴天氣，下半天山區有局部雷陣雨，其中北部、東北部山區雨勢較明顯。

因為鋒面外圍水氣比較接近的關係，廖于霆表示，北部今晚到明天白天也有降雨機會，降雨時段不限午後。各地白天高溫31至34度，感受悶熱，外出要多補充水分。早晚低溫25至27度，感受較為舒適。

廖于霆表示，周六之後鋒面逐漸東移，台灣附近水氣減少，持續受到西南風影響，全台都是上半天多雲到晴，下半天山區有局部雷陣雨的夏季型天氣，整體降雨不會太多。因為天空雲量稍多，北部東北部白天高溫略降，來到29至32度，中南部高溫仍在32至34度。

他說，周日到下周三鋒面都在長江一帶活動，台灣受到西南風影響，都是白天暖熱午後雲量增多的天氣型態，各地白天高溫都在31至34度之間。

梅雨季下一波鋒面，廖于霆表示，要真正影響台灣，可能要到29日下周五以後；但同時在菲律賓東方海面有颱風發展，雖然不會直接影響台灣，但對於鋒面會有所干擾，結構可能會變得比較差，帶來的雨勢如何再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。