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「未來10天梅雨環境看無影」 賈新興：觀察下周有無熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天TD侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天TD侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

今天是24節氣「小滿」，也是夏季第2個節氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天大致午後零星西北雨的天氣型態，高溫悶熱，其中，下周五有受鋒面影響的機率；「未來10天梅雨環境看無影」。

天氣趨勢，賈新興說，明天，清晨北海岸、基隆至東北角多雲，午後各地山區及宜蘭有局部短暫雨，北北基及花東亦有零星短暫雨。周六，午後宜花山區零星短暫雨。周日至下周一，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周二，雲嘉南沿海清晨有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至下周四，午後山區有零星短暫雨。下周五，受鋒面影響，清晨新竹以北有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫陣雨。下周六，苗栗至高雄及花東有局部短暫雨。今起至下周四，台東易有局部火燒風發生的機率。周六至下周二，在新北舉辦全國身障運動會，天氣穩定晴朗、高溫悶熱，留意水分及電解質的補充。

近期是否有颱風生成？他說，觀察下周二起，在菲律賓海附近是否有熱帶系統發展的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書
未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書

賈新興 高溫 基隆

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