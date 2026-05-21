聽新聞
0:00 / 0:00
「未來10天梅雨環境看無影」 賈新興：觀察下周有無熱帶系統發展
今天是24節氣「小滿」，也是夏季第2個節氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天大致午後零星西北雨的天氣型態，高溫悶熱，其中，下周五有受鋒面影響的機率；「未來10天梅雨環境看無影」。
天氣趨勢，賈新興說，明天，清晨北海岸、基隆至東北角多雲，午後各地山區及宜蘭有局部短暫雨，北北基及花東亦有零星短暫雨。周六，午後宜花山區零星短暫雨。周日至下周一，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周二，雲嘉南沿海清晨有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花山區有零星短暫雨。
賈新興表示，下周三至下周四，午後山區有零星短暫雨。下周五，受鋒面影響，清晨新竹以北有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫陣雨。下周六，苗栗至高雄及花東有局部短暫雨。今起至下周四，台東易有局部火燒風發生的機率。周六至下周二，在新北舉辦全國身障運動會，天氣穩定晴朗、高溫悶熱，留意水分及電解質的補充。
近期是否有颱風生成？他說，觀察下周二起，在菲律賓海附近是否有熱帶系統發展的趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。