聽新聞
0:00 / 0:00
5月底熱帶系統將活躍 颱風論壇：模擬結果有些較近台灣東方
5月底熱帶系統將活躍。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從目前最新模擬資料來看，5月底前後的西北太平洋海域，將有一陣熱帶系統活躍期。不過，目前差異仍然非常大，有些模擬結果偏向往日本南方海域北轉，有些則較接近台灣東方、琉球附近，少數甚至有往巴士海峽或南海。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這代表目前各模式看法仍相當分歧，後續太平洋高氣壓的位置與強弱變化，將是影響未來路徑的重要關鍵。由於現在仍屬中長期預報，還有不小調整空間，現階段可以先理解成：「月底前後，會有颱風活躍」即可。至於實際會往哪裡移動，還需要再幾天時間觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。