5月底熱帶系統將活躍 颱風論壇：模擬結果有些較近台灣東方

5月底熱帶系統將活躍。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠從目前最新模擬資料來看，󠀠5月底前後的西北太平洋海域，󠀠將有一陣熱帶系統活躍期。不過，󠀠目前差異仍然非常大，󠀠有些模擬結果偏向往日本南方海域北轉，󠀠有些則較接近台灣東方、琉球附近，󠀠少數甚至有往巴士海峽或南海。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠這代表目前各模式看法仍相當分歧，󠀠後續太平洋高氣壓的位置與強弱變化，󠀠將是影響未來路徑的重要關鍵。由於現在仍屬中長期預報，󠀠還有不小調整空間，󠀠現階段可以先理解成：「月底前後，會有颱風活躍」即可。至於實際會往哪裡移動，󠀠還需要再幾天時間觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。