農業部重現楊双子筆下的麻芛湯 這產業沒落和塑膠袋出現有關

作家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》獲2026英國國際布克獎（International Booker Prize），這也是台灣作品首度獲獎。農業部臉書粉專特別介紹書中提到的夏季限定古早味「麻薏湯（麻芛湯）」，農業部說，一如書中提到的「麻薏湯是夏季的菜色」，現在正是品嘗的季節。

農業部表示，謝謝《臺灣漫遊錄》作者楊双子與譯者金翎，用文字讓世界看見台灣。這本以日治時期台灣為背景的作品，從飲食、旅行，寫出殖民時代的台灣文化記憶。書中細緻描寫許多台灣的飲食文化，像是瓜子、肉臊、蜜豆冰、菜尾湯。書中提及的「麻薏湯」，是夏季限定古早味。

而麻芛湯的由來，農業部表示，日治時期麻布、麻繩的需求量大，因此種植非常多的黃麻。取完黃麻長纖維後，農民覺得嫩葉丟棄很可惜，便將做成食物。採摘下來的黃麻嫩芽經過反覆搓揉清洗，加入地瓜、魩仔魚烹煮，變成了苦甘消暑的飲品。後來塑膠袋取代了麻布袋，黃麻產業沒落，但這個飲食文化卻留了下來。

1957年台中農事試驗場改良出「台中特一號」的新品種，是苦味較低、口感較甘甜的品種，又稱為「甜麻」。農業部表示，所以現今如果在台中喝到麻薏湯，味道已經跟日治時期的不太一樣了。如果有機會，一定要嘗試看看麻薏湯苦甜交織、濃稠滑潤的滋味。

農業部表示，文化根植於土地，農作的養分長出文學的花。感謝《臺灣漫遊錄》書寫下專屬於的台灣的味覺跟文化，也讓全世界的讀者透過閱讀，在來到台灣之前，就能想像台灣在舌尖上的味道，想像這座島嶼的景色。