晴熱「小滿」 吳德榮：今明午後對流增 周六起如盛夏將屢創今年高溫

今天是夏季的第2個節氣「小滿」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天滯留鋒在華南，台灣附近水氣略增，大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及部分鄰近平地，有較大雨勢。

溫度方面，他說，各地白天晴熱。今天北部22至34度、中部22至34度、南部21至36度、東部21至34度。

吳德榮表示，周六至下周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣趨於穩定，山區午後偶有局部短暫降雨，範圍小，機率也低。因在暖氣團內，白天炙熱如盛夏，將屢創今年高溫，注意防曬、防中暑。

至於梅雨季第4波鋒面何時出現？他說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬再調慢，下周五、下周六鋒面才南下。不過，歐洲（EC-AIFS）及美國（AIGFS）AI模式30日20時模擬圖顯示，期末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但動向各有差異，對鋒面結構有不同程度的破壞，因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。