午後熱對流加劇尤其是今天 專家示警大台北宜花：恐短時較大雨勢

今天是24節氣「小滿」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣目前位於太平洋高壓外圍，底層風向為偏南到西南風，今天到明天北邊的鋒面系統將會掠過東海繼續向東移動，雖然不會來到台灣上空，但是預期北部、東北部、東部山區午後熱對流發展的情況會變得較為明顯。

他說，尤其是今天，熱對流發展後可能往大台北東側、宜蘭到花蓮一帶的平地擴展，有機會造成局部短時較大雨勢出現的機會。到了周末鋒面離開，台灣持續位於高壓外圍西南風範圍內，午後雷雨的情況又會明顯縮減下來，只剩中北部、東北部、東部山區午後還有些局部降雨機會，天氣較為穩定。

溫度持續高溫炎熱，吳聖宇表示，接下來這幾天各地高溫普遍有32至34度或以上，部分地區有35至36度的高溫機會，外出要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。