聽新聞
0:00 / 0:00

今天夏季第2個節氣「小滿」 他指預告天氣愈來愈熱 集中降雨易致災

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是24節氣「小滿」，為夏季的第2個節氣。預告天氣將會愈來愈熱，日照也會愈來愈長，也正式拉開夏天的序曲。聯合報系資料照片
今天是24節氣「小滿」，為夏季的第2個節氣。預告天氣將會愈來愈熱，日照也會愈來愈長，也正式拉開夏天的序曲。聯合報系資料照片

今天是24節氣「小滿」，為夏季的第2個節氣。「物致于此，小得盈滿」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，預告天氣將會愈來愈熱，日照也會愈來愈長，也正式拉開夏天的序曲。

他說，小滿時節，適處春夏之交，萬物生長已具蓬勃之姿，但尚未達到鼎盛之景。俗諺云「小滿梅雨在本島，種植花木皆成寶」，意思就是由於小滿節氣適逢梅雨季，如果在這個時候種植花草樹木等植物，或進行扦插、稼接等工作的話，植物的成長速度會比較高，花木都可以長得像寶一般的好。

但是他說，也要注意當過多的雨水，或太過集中的累積降雨，極易肇致災情。自此同時，也是台灣汛期的初始，環境水氣明顯增多，大氣不穩定度明顯增大，要有更為嚴謹且積極的防災意識及整備作為。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

節氣 老師

延伸閱讀

周四小滿！命理師：居家風水做3件事「生活也剛剛好」

出門帶雨具 今天最容易下雨時間點曝 專家指夏季午後熱對流有5大特徵

小滿一到福氣漸滿！最強招運法＋幸運生肖完整公開

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

相關新聞

三班護病比月底預告 衛福部出招防「關床潮」

三班護病比入法，新制將於明年五月醫學中心先行，醫界則擔心，上路後恐再掀關床潮。為此，衛福部祭出「預防關床條款」，拉高三班護病比獎勵機制，醫學中心需連續三個月「未申報健保病床占率」低於百分之三，且達成三班護病比標準，才能獲得獎勵。

復康巴士 有人捐沒錢養 車輛不敷需求

台中市府推動復康巴士逾廿年，提供身心障礙者交通接駁，每年服務逾九十二萬人次，完全免費受好評。不過，每年二億六千萬元營運支出全靠公益彩券盈餘分配款支應，民代披露，有善心人士想捐復康巴士，礙於市府「養不起」拒收，要求擴大財源，滿足需求。

醫學中心關床率7% 醫師嘆降低難

三班護病比入法，新制上路後恐引發一波「關床潮」，為此，衛福部提出配套措施，對此，新光醫院副院長洪子仁表示，現行醫學中心平均關床率為百分之七，要想壓低至百分之三以下，難度不小，即使達標，每月額外獎勵費也才一○○萬元，誘因明顯不足。

晴熱「小滿」 吳德榮：今明午後對流增 周六起如盛夏將屢創今年高溫

今天是夏季的第2個節氣「小滿」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天滯留鋒在華南，台灣附近水氣略增，大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及部分鄰近平地，有較大雨勢。

午後熱對流加劇尤其是今天 專家示警大台北宜花：恐短時較大雨勢

今天是24節氣「小滿」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣目前位於太平洋高壓外圍，底層風向為偏南到西南風，今天到明天北邊的鋒面系統將會掠過東海繼續向東移動，雖然不會來到台灣上空，但是預期北部、東北部、東部山區午後熱對流發展的情況會變得較為明顯。

凌晨1時21分台南南化規模3.3地震 最大震度楠西3級

05/21凌晨1時21分，臺南南化區發生規模3.3地震，最大震度楠西3級，深度7.4公里，屬淺層地震，附近居民明顯感受搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。