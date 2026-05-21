今天夏季第2個節氣「小滿」 他指預告天氣愈來愈熱 集中降雨易致災

今天是24節氣「小滿」，為夏季的第2個節氣。「物致于此，小得盈滿」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，預告天氣將會愈來愈熱，日照也會愈來愈長，也正式拉開夏天的序曲。

他說，小滿時節，適處春夏之交，萬物生長已具蓬勃之姿，但尚未達到鼎盛之景。俗諺云「小滿梅雨在本島，種植花木皆成寶」，意思就是由於小滿節氣適逢梅雨季，如果在這個時候種植花草樹木等植物，或進行扦插、稼接等工作的話，植物的成長速度會比較高，花木都可以長得像寶一般的好。

但是他說，也要注意當過多的雨水，或太過集中的累積降雨，極易肇致災情。自此同時，也是台灣汛期的初始，環境水氣明顯增多，大氣不穩定度明顯增大，要有更為嚴謹且積極的防災意識及整備作為。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。