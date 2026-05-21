凌晨1時21分台南南化規模3.3地震 最大震度楠西3級

2026年5月21日凌晨1時21分，台南市南化區發生規模3.3淺層地震，震源深度約7.4公里，震央位於台南市政府東北東方約46.3公里。此次地震為芮氏規模3.3，屬於能量釋放較小的地震，但因震源淺近，台南市部分地區感受到明顯搖晃。

最大震度3級地區:台南市

本次地震最大震度出現在台南市楠西區，達3級，屬於弱震範圍。3級震度表示幾乎所有人都能感受到搖晃，房屋有輕微晃動，懸掛物會搖擺，靜止的車輛亦會有明顯搖動。民眾應保持警覺，地震時務必依「趴下、掩護、穩住」原則保護自身安全。建議檢查室內傢俱是否固定穩固，避免震動時造成傢俱倒落而受傷。

最大震度2級地區:嘉義縣

嘉義縣部分地區震度達2級，屬輕震範圍，民眾多感受到搖晃，室內懸掛物輕微擺動，靜止車輛有輕微搖晃。此時建議民眾保持冷靜，避免驚慌，做好必要的防震準備。

最大震度1級地區:高雄市

高雄市則感受到1級震度的微弱震動，僅在安靜環境中注意到細微晃動，不會造成明顯危害。

此次地震屬於台南地區的淺層地震，震源深度較淺，搖晃較明顯但規模不大。建議民眾持續關注官方地震速報，並定期檢查家中安全，確保逃生路線暢通。遇到地震時請依照防震守則行動，避免驚慌並保護自己與家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）