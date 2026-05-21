非洲伊波拉升溫 疾管署提醒醫師

世衛組織日前宣布，剛果民主共和國、烏干達爆發伊波拉疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，具有為具有跨境風險的全球衛生威脅。疾管署昨發出醫界通函，提醒醫師於臨床診治病人時，務必詢問病人旅遊史、職業、接觸史、周遭人員是否出現類似症狀，加強通報。

世衛組織最新資訊顯示，此疫情為「本迪布焦病毒」型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）所致，目前尚無針對該病毒的治療方法或疫苗，且部分病例已進入城市地區，疫情防控面臨高度挑戰。

疾管署發言人曾淑慧表示，剛果累積二四六例確診或疑似個案，八○例疑似或確診個案死亡，經過風險評估，將這兩個國家旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」調整為第二級「警示（Alert）」。本波疫情對我國整體威脅風險仍低，但考量國際人員往來與全球交通便利性，無法完全排除境外移入病例可能性，需持續強化邊境監測、醫療通報及防疫整備，因此，針對醫界發出通函。

伊波拉病毒感染為傳染病防治法第五類傳染病，潛伏期約二至廿一天，初期症狀為高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象，重症者合併肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。臨床醫師如收治疑似個案，應於廿四小時內通報，並採取嚴格的感染管制措施。