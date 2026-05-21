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「連黃子佼都可應徵」兒少工作證制度 挨批有漏洞

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部於四月底預告「兒少權法」修正草案，昨天多個民團召開記者會，點出此草案仍有多項漏洞，例如，藝人黃子佼違反性剝削防制條例、個人資料保護法，但最後以刑度較重的個資法判刑，而非性剝削，依照草案規定，未來黃仍可擔任兒少工作者。

人本教育基金會、還我特色公園行動聯盟、不會教小孩行動聯盟等團體，昨高呼口號，提醒衛福部重視兒少工作證制度所潛藏的漏洞。

民團舉例，除了黃子佼，台大狼醫黃信穎、曾於台北市立美術館任職的「美術館叔叔」梁恩睿等人，即便遭到判刑，但依照該草案，仍可接觸兒少工作。為此呼籲衛福部透過修法採制度性預防，降低兒少可能遭受不當對待的風險。

「建立兒童工作證制度」連署發起人李靚蕾以梁恩睿為例，經一審宣判對兒童強制性交、強制猥褻、拍攝性影像共十四罪。但草案規定兒少工作者範圍只限於「教育、照顧、訓練」，並未納入美術館中的兒少導覽或兒少活動等遊憩、服務工作。此外，在主日學、兒少靈修活動等宗教活動，工作人員也常接觸兒少，而草案也未納入範圍。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，不能擔任兒少工作者條件，不能只根據判決定讞，應包含被行政調查認定有這樣的行為；兒少工作者範圍應再加入服務、遊憩、宗教等面向，曾對兒少有過重大暴力、虐待者，也應納入管制。

衛福部社家署長周道君表示，「兒少權法」修正草案已於四月底預告，總計修正條文高達一五○條，昨在高雄舉辦第一場公聽會，預計辦理四場，草案預告期間持續蒐集各界意見，目前除了兒少工作證外，其他議題將一併討論。

黃子佼 兒少權法 黃信穎

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