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食品宣稱療效 暗示、諧音可罰

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

為了規避罰則，許多健康食品廣告大玩文字遊戲，以「壞東西」影射癌細胞、「血濁」代替高血脂，為此，衛福部食藥署制訂「食品廣告合規輔導指引」，提醒食品業者、內容創作者，如以隱喻、暗示、諧音或錯別字等方式宣傳，也可能被認定違規，遭受重罰。

食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智指出，食品廣告定義為利用各種媒介或方式行銷宣傳商品，並使多數人知悉其宣傳內容，達到招徠商業利益效果，包括網紅業配或分享使用心得，只要整體內容足以引導消費者連結至特定商品、通路或購買方式，具商業利益效果，即屬廣告，其內容不得涉及誇大不實、易生誤解或宣稱醫療效能。

指引提到，食品廣告不得涉及疾病及其療效相關文字，如「抑制癌細胞」、「減少胃潰瘍」等，但即使未明確指出疾病或症狀名稱，改以社會通俗用語描述或暗示，仍屬高違規風險表現方式。一般常見以「管路」意象影射血管健康，以「壞東西」代替致病細菌、病毒、癌細胞，以「血濁」暗指高血脂等慢性病，或以「健檢數字紅變黑」代表身體健康變好等。

食品廣告是否違規，需依「整體廣告表現」綜合判斷，包含文字、圖像、案例分享及前後文脈絡等。鄭維智強調，即使以隱喻、暗示、諧音或錯別字等方式呈現，只要足以使消費者產生對於食品具醫療效能的聯想，各縣市衛生局就可能認定違規，依法裁處。

鄭維智表示，該指引屬行政輔導，所舉案例為例示而非負面表列，實際開罰與否需由衛生機關認定，依「食品安全衛生管理法」規範，食品廣告涉及不實、誇張或易生誤解，可處四萬元至四百萬元罰鍰；涉及宣稱醫療效能，可處六十萬元至五百萬元罰鍰，並可按次處罰並要求業者歇業、停業或廢止登記。

食藥署 廣告

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