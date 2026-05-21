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醫學中心關床率7% 醫師嘆降低難

聯合報／ 記者翁唯真沈能元／台北報導

三班護病比入法，新制上路後恐引發一波「關床潮」，為此，衛福部提出配套措施，對此，新光醫院副院長洪子仁表示，現行醫學中心平均關床率為百分之七，要想壓低至百分之三以下，難度不小，即使達標，每月額外獎勵費也才一○○萬元，誘因明顯不足。

衛福部祭出對連續三個月關床率不超過百分之三的醫學中心，地區醫院開床數也不得低於一○床，符合相關條件者，達標當月連動住院護理費額外加一成獎勵。

洪子仁表示，許多醫院為符合護病比規範，直接「關床」，被動讓數據達標，但這嚴重影響民眾就醫住院等權益。獎勵制度設下門檻，關床率需低於百分之三，這難度不小，各家醫學中心於疫情期間平均關床率為百分十二至十五，目前則約百分之七。

至於額外獎勵，以一家五○○床規模的醫學中心為例，如果達標後，每月僅能額外獲得一○○萬元，但全院護理人員超過八百人，換算下來，每名護理師可分到獎金並不多，誘因不足。

台北榮總院長陳威明則感謝衛福部發放三班護病比達標獎勵金，相關獎金均都發給院內護理師，護理人員可感受到政府的美意，這有助於留才。如果修改了規定，設下門檻，恐讓很多醫院無法達標，以致護理師拿不到獎勵金。

台灣醫療協會副理事長朱益宏表示，三班護病比達標獎勵措施已逾三年，但仍有不少醫院因為募不到足夠的護理師，不想違規，只好關床。新制僅額外加成百分之十獎勵金，確實不夠，建議加到五成，甚至一倍，才具足夠誘因。

朱益宏表示，許多地區醫院位居偏遠鄉鎮，「不要說多給一成獎勵金，就算直接讓護理師每月加薪一萬，也不見有人願意去。」；建議衛福部針對地區醫院提高誘因，才能發揮實質的鼓勵效果。

醫學中心 衛福部 洪子仁

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