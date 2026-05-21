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三班護病比月底預告 衛福部出招防「關床潮」

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導
賴清德總統日前宣布三班護病比提前至明年實施，將採醫學中心先行。圖為聯醫護理師工作情形。記者胡經周／攝影
賴清德總統日前宣布三班護病比提前至明年實施，將採醫學中心先行。圖為聯醫護理師工作情形。記者胡經周／攝影

三班護病比入法，新制將於明年五月醫學中心先行，醫界則擔心，上路後恐再掀關床潮。為此，衛福部祭出「預防關床條款」，拉高三班護病比獎勵機制，醫學中心需連續三個月「未申報健保病床占率」低於百分之三，且達成三班護病比標準，才能獲得獎勵。

至於三班護病比入法進度，醫事司表示，仍在調整細節中，預計五月底完成預告程序，法制作業預告六十天，期間蒐集各方意見。

衛福部長石崇良日前表示，三班護病比達標率獎勵措施實施二年來，達標率達七成，但部分醫院則以關床為手段，降低收治病人數量，換取護病比達標，恐損及病人就醫權利。

衛福部照護司副司長陳青梅指出，最新三班護病比獎勵措施中，要求醫學中心連續三個月未申報健保病床數不得低於百分之三才可獲得獎勵，此監測指標目的在於避免醫院「技巧性關床」。醫院每一病床均有健保申報代碼，若病床連續三個月無申報紀錄，形同該床位「已被停用」，最可能情況便是醫院關床，並未收治病人。醫學中心最低床數為五百床，百分之三床位數量為十五床，也就是規模較小的醫學中心如關床超過十五床，即無法領取獎金。

此外，地區醫院申報床數如低於十床時，形同不收病人，而以門診為主要營運模式，因此，將不予提供三班護病比獎金。

三班護病比獎勵計畫將至一一七年底截止。陳青梅說，目前預防關床條款僅列在獎勵計畫，若各醫院護病比未能達標，屆時將以醫療法、醫療機構設置標準等規範祭出罰則。

據了解，全國二十多家醫學中心規模體質各有不同，台大醫院、台北榮總、新光醫院等三班護病比達標情況較佳，且「未申報健保病床占率」偏低，應不受影響。但馬偕醫院、萬芳醫院因護理人力招募不如預期，關床情況較嚴重，領不到獎勵金。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，衛福部推動「預防關床條款」，應是希望三班護病比入法後，降低醫院關床風險的配套作法。希望醫學中心不應為了三班護病比達標而關床，保障民眾就醫權利。

衛福部 石崇良 醫學中心

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