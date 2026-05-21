誘因不足 5都通用計程車停滯

台灣六十五歲以上人口已突破四六七萬人，身障者也有一三○萬人，乘車需求大，但復康巴士重要輔助運具「通用計程車」供需嚴重失衡。六都車輛數僅高雄正成長，其餘五都多停滯或腰斬，地方縣市呼籲中央全面檢討補助機制，增加誘因。

北市通用車從二○一九年的三○一輛「腰斬」至去年的一五五輛，僅占全市計程車百分之○點四八。北市四點二萬名輪椅需求者，平均二七○人搶一輛，這還沒計算五十九萬名長者，弱勢族群面臨「搶破頭」困境。

類似狀況也發生在中南部，台南市通用車從二○二○年的五十九輛降至今年的卅七輛，減幅達百分之卅七點三；台中市自二○一九年以來持續爭取補助，但受車輛除役影響，目前線上服務剩五十輛，一車難求。

新北有一五○輛，雖未明顯減少，但首批車輛已面臨汰換；桃園市近八年數量皆在廿至卅一輛間低檔持平，今年有廿七輛。

高雄從二○一九年的二九二輛成長至今年的三二五輛，交通局推出「愛接送」網頁與Ａｐｐ預約系統，更提供每趟二五○元的營運獎勵金，提高加入意願。

通用計程車減少，地方認為「購車成本高」與「營運獎勵不足」是關鍵。北市議員汪志冰說，通用車新購買加改裝動輒要一、兩百萬，每趟五十元營運獎勵金還要滿五十趟才能申請，門檻限制多，缺乏誘因，「除非佛心來做公益」。

新北交通局長鍾鳴時分析，通用車規格嚴格、造價貴，服務輪椅乘客一趟一至二小時，計程車產業時間就是金錢，不利推廣。

桃園市交通局也說，通用車的油耗、保養成本皆高於一般計程車，投資報酬率低，導致業者優先選擇一般車款。

對於全國性無障礙交通困境，北市公運處長李昆振說，去年中央修法增加里程計算補助選項，超過六十五趟每趟最高可領三二五元；公路法修正後，通用車牌照不再計入一般計程車牌總量管制，預計未來可逐步增加。台南、台中也將持續配合中央修法，研議地方配套強化制度誘因。

鍾鳴時建議中央重新思考政策方向，例如參考日本導入「可移動式副駕駛座」等局部改善方式，不必大幅改造車體即可提供協助，讓每輛計程車都是通用車，落實友善無障礙的運輸環境。