聽新聞
0:00 / 0:00

復康巴士 學者建議 跨平台預約 推企業協力

聯合報／ 記者陳敬丰朱冠諭／連線報導

免費復康巴士面臨「有人捐車政府養不起」的窘境，學者建議，要永續經營應結合市場機制，部分收費反而能擴大規模，另外，各地營運預算主要來自公益彩券盈餘分配款，應開發多元財源，並結合長照巴士、無障礙計程車跨平台預約，便利身障者出行。

逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯宗勝指出，台中復康巴士完全免費，屬於社會福利，但需求愈來愈大，預算難隨之成長，「僧多粥少」導致預約不易。

侯宗勝說，若營運全靠政府預算，營運商把財務控制在不虧損範圍即可，沒有擴大服務規模的誘因，加上民眾捐贈實體車輛，車身印有捐贈者姓名，但捐款支持營運則失去此外溢效果；政府沒錢、營運商不敢多花錢，民眾只願意捐車，要解開死結，除投入更多公帑，不然就需部分收費。

侯指出，多數縣市都採取收三分之一車資，中低收入戶則有免費額度，如此可增加三成服務量能；復康巴士要永續發展，需轉向部分商業行為，不能全靠政府預算，不過免費縣市要改收費，考驗主政者擔當，更要擴大經營、提供更好服務，才能說服使用者。

元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君表示，生育率下降與高齡社會來臨，復康巴士需求增加，預約難度提高，其次復康巴士駕駛須專業訓練，人力招募與留任也面臨難題。

劉宜君建議，目前主要財源單一且不穩定，可推動企業協力，鼓勵民間捐贈，範疇涵蓋駕駛薪資、車輛維運等營運成本，其次財源多元化，地方政府在長照、身心障礙預算中編列固定經費穩定支應。

劉強調，目前復康巴士、長照交通與多元計程車各自獨立，民眾須事先預約，不確定性高，建議整合建置跨系統預約平台，讓非輪椅使用者也能透過多元計程車補充運能，提升整體服務可及性。

逢甲大學 巴士 復康巴士

延伸閱讀

南投幸福GO埔里開通 7/31前免費搭乘

精晨建設南屯推案「公益築路」 為公私協力寫下新典範

台東議員建議敬老卡擴大使用 縣府：持續研議

台鐵平鎮臨時站拚10月啟用 跨站天橋經費喬不攏恐難產

相關新聞

健康主題館／老年思覺失調 發病易與失智混淆

台灣邁入超高齡社會，精神科醫師發現，中老年人首次出現妄想、幻聽等精神症狀的案例增多，部分思覺失調症患者甚至一開始被誤認為失智症，讓診斷更加複雜。衛福部八里療養院副院長黃正誼表示，思覺失調症與失智症在老年族群確實可能出現相似表現，但兩者仍有關鍵差異，需透過病程、認知功能與腦部檢查綜合判斷。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

花東國家級警報響！9時11分台東近海規模4.8地震 3分鐘後同地點又震

中央氣象署發布第46號顯著有感地震報告，今天上午9時11分，在台東縣政府北北東方 65.3 公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.8公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：臺東縣、花蓮縣。

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

近期天氣型態偏向夏季型，上午各地多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區平地有熱對流雷雨機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天、周五因為北邊鋒面較為靠近到東海南部、台灣北方海面一帶，午後雷雨發生的範圍較為擴大，降雨較為增多，熱對流發展的區域有機會出現小範圍短時強降雨，這是夏天很常出現的情況，要到山區活動的朋友務必留意。

醫學中心關床率7% 醫師嘆降低難

三班護病比入法，新制上路後恐引發一波「關床潮」，為此，衛福部提出配套措施，對此，新光醫院副院長洪子仁表示，現行醫學中心平均關床率為百分之七，要想壓低至百分之三以下，難度不小，即使達標，每月額外獎勵費也才一○○萬元，誘因明顯不足。

減重卡關 竟因「吃太少」瘦不下來

減重時常被提醒少吃多動，但明明努力控制飲食，避開澱粉與高熱量食物，體重依然停滯不前，甚至愈減愈疲憊無力，有人還會出現手腳冰冷、腸胃不適或水腫等問題，出現減重「卡關」狀態。中醫師莊可鈞指出，從中醫角度來看，這與脾臟功能下降有關，並非「吃太多」瘦不下來，而是「吃太少」瘦不下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。