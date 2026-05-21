復康巴士 學者建議 跨平台預約 推企業協力

免費復康巴士面臨「有人捐車政府養不起」的窘境，學者建議，要永續經營應結合市場機制，部分收費反而能擴大規模，另外，各地營運預算主要來自公益彩券盈餘分配款，應開發多元財源，並結合長照巴士、無障礙計程車跨平台預約，便利身障者出行。

逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯宗勝指出，台中復康巴士完全免費，屬於社會福利，但需求愈來愈大，預算難隨之成長，「僧多粥少」導致預約不易。

侯宗勝說，若營運全靠政府預算，營運商把財務控制在不虧損範圍即可，沒有擴大服務規模的誘因，加上民眾捐贈實體車輛，車身印有捐贈者姓名，但捐款支持營運則失去此外溢效果；政府沒錢、營運商不敢多花錢，民眾只願意捐車，要解開死結，除投入更多公帑，不然就需部分收費。

侯指出，多數縣市都採取收三分之一車資，中低收入戶則有免費額度，如此可增加三成服務量能；復康巴士要永續發展，需轉向部分商業行為，不能全靠政府預算，不過免費縣市要改收費，考驗主政者擔當，更要擴大經營、提供更好服務，才能說服使用者。

元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君表示，生育率下降與高齡社會來臨，復康巴士需求增加，預約難度提高，其次復康巴士駕駛須專業訓練，人力招募與留任也面臨難題。

劉宜君建議，目前主要財源單一且不穩定，可推動企業協力，鼓勵民間捐贈，範疇涵蓋駕駛薪資、車輛維運等營運成本，其次財源多元化，地方政府在長照、身心障礙預算中編列固定經費穩定支應。

劉強調，目前復康巴士、長照交通與多元計程車各自獨立，民眾須事先預約，不確定性高，建議整合建置跨系統預約平台，讓非輪椅使用者也能透過多元計程車補充運能，提升整體服務可及性。