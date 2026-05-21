熱門時段 復康巴士預約秒殺

身障者外出就醫、上課或活動，大多仰賴復康巴士代步，但常預約困難，即使預約到車，還要配合發車班次。有重度身障者就醫回診，為配合班次，一早搭車赴醫院枯等數小時，也有身障桌球選手為配合接送，被迫縮短練球時間。

桃園市肢體傷殘協進會總幹事楊智華說，有會員反映，即使提早五至七天預約，仍有極高機率列候補，能否搭到車看運氣。台中洪姓身障者說，提前一周預約有時還排不到車，很多行程無法提前安排，三天前想預約幾乎叫不到車。

有身障者埋怨，復康巴士名額飽和與司機人力有限，尤其平日早上回診的熱門時段，預約系統瞬間秒殺，沒排到的只能候補，看是否有人臨時取消，不然就要花大錢改搭計程車，甚至也可能叫不到車，只好取消外出。

這名身障者說，復康巴士難預約，多元計程車也可能叫不到，想出門聚會、上課或參與活動，若沒交通工具，往往面臨重重限制，影響基本的生活權益。

殷姓重度身障者表示，他從台中大雅要到台中榮總就醫，原本預約早上十一時班次，但只排到上午八時，只好被迫提早出門，強忍不適坐在輪椅上枯等數小時，每次就醫都身心俱疲。

有身障桌球選手固定晚上時段團練，原本預計練球到晚間九時，但預約時段不固定，有時只排到晚間八時卅分的班次，行動不便還得提早半小時移動，嚴重壓縮練球時間，雖無奈也只能接受。

除此之外，預約系統也常遭詬病。楊智華說，雖有網路、電話雙重預約管道，但對年長者而言，傾向使用電話，但「電話常打不進去」，經常處於占線狀態，想預約或臨時有事要出門，幾乎很難即時處理，盼能優化改善。