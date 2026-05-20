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衛福部調護病比獎勵防「關床」 北榮院長陳威明擔心政府美意打折

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮院長陳威明說，相信每個醫療體都已努力在招募護理師，感謝衞福部發放三班護病比達標獎勵金，如果因為修改了規定，很多醫院無法達標，護理師又拿不到獎勵金。這個美意的確會打折。本報系資料照
北榮院長陳威明說，相信每個醫療體都已努力在招募護理師，感謝衞福部發放三班護病比達標獎勵金，如果因為修改了規定，很多醫院無法達標，護理師又拿不到獎勵金。這個美意的確會打折。本報系資料照

三班護病比入法，外界換心新制上路後恐引發「關床潮」，衛福部提出配套措施，醫學中心若連續3個月，未申報健保病床占率低於3％，並達成三班護病比標準，可獲獎勵。台北榮總院長陳威明認為，最重要的追蹤指標應是監控急診患者24小時及48小時滯留率；減少病患住院時間，不僅照顧護理師，更照顧院內所有醫事人員。

賴清德總統日前宣布三班護病比於明年520實施，衛福部長石崇良指出，將從醫學中心先行。為避免醫療機構採關床方式達到護病比標準，衛福部今年起調整三班護病比獎勵機制，納入「預防關床條款」，醫學中心若連續3個月，未申報健保病床占率低於3％，並達成三班護病比標準，才能獲得獎勵。地區醫院則以當月申報床數至少10床，作為獎金發放門檻。

「最重要的追蹤指標，應是監控急診患者24小時及48小時滯留率。」陳威明表示，如果急診病患滯留率偏高，病人無法順利住院，這才是問題，這是他平時最盯緊的事情之一。北榮目前急診患者滯留率低、手術及檢驗檢查都順利進行，以減少病患住院時間，這不僅是照顧護理師，更是照顧院內所有醫事人員，以防過勞。

陳威明指出，隨醫療科技進步，許多手術走向微創化、門診化，舉例來說，北榮骨科人工膝關節置換手術，單側膝蓋手術住院三天即可出院，較過往的七天，縮短了許多時間；雙側膝蓋手術住院四天也可出院，這是全球的趨勢，醫院沒有必要開設過多病床。

他擔心，若單純以「關床」為指標，為符合衛福部領取護病比獎勵金制度，醫療機構恐增加病患住院率及天數，反而讓病人一直住院。陳威明認為，一直強調「關床」的說法太過沉重，應給予醫院適時調整病床的空間。

醫學中心住院率高，病床滿載，萬一發生緊急狀況，病床難以調度。陳威明說，相信醫療院所都已努力招募護理師，感謝衛福部發放三班護病比達標獎勵金，這些獎金也全部都發給護理師了，護理師感受到政府美意，對醫院的留才有實質的幫助，如果修改了規定讓許多醫院無法達標，護理師又拿不到獎勵金，美意就會被打折。

衛福部 陳威明 北榮

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