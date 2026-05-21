復康巴士免費轉付費 基隆服務增量贏好評

基隆市復康巴士過去限制嚴格、預約不易，服務量能長期低迷。市府去年六月起推動轉型，由免費改為使用者付費，年度經費也由一千四百萬元提升至三千三百萬元。不僅未引發反彈，反因服務範圍擴大、預約透明化，全年服務量從一點八萬趟次倍增至四萬趟次，贏得好評。

基隆市約二萬多名身心障礙者，在舊制下，復康巴士僅限坐輪椅的中重度肢障者使用，用途侷限於就醫復健。服務門檻高，加上缺乏數位預約系統，許多身障者反映「看得到吃不到」。

社會處長楊玉欣指出，新制擴大受惠族群，放寬至不限障礙類別及等級的身障者皆可申請。服務範圍更跨越至雙北，目前每月服務量達三千五百趟次，較往年翻了一倍以上，全年服務預計可逐年成長至四點八萬趟次。

從免費轉向收費，過程挑戰重重。楊玉欣坦言，最大難題在於與既有使用者的溝通，初期民眾會質疑為何要收錢；社會處攜手委託單位主動說明並非要增加市民負擔，而是為永續營運與擴大量能。

數據證明改革效益，舊制下每人每周限搭四趟次，新制大幅放寬至十四趟次。市府另導入「基隆市無障礙交通統一預約平台」，整合復康巴士與長照交通接送，民眾預約同時由系統試算車資，解決資訊不透明的問題。

收費標準上，市府採取「使用者付費」結合「政府補助」雙軌制，以基隆市計程車費率為基準，一般用戶每日二趟補助車資百分之七十；低收及中低收入戶每月提供八趟次免費乘車，另每日二趟補助百分之九十。對高需求的重度肢障、植物人及失智症者，提供提早十四天預約權，確保最需要的人優先獲得協助。

「現在不僅可去醫院，還能去上班、上學，甚至跟朋友聚餐。」使用者反映，新制讓復康巴士不再只是醫療車，還成為生活代步工具。服務目的放寬後，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等各項需求，也提升身障者參與社會活動意願。

楊玉欣表示，轉型目的在於讓服務走得更遠，身障朋友不再困於家中，市府未來將持續視需求滾動調整，讓基隆無障礙交通網絡更趨完善。