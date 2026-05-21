復康巴士 有人捐沒錢養 車輛不敷需求

台中市府推動復康巴士逾廿年，提供身心障礙者交通接駁，每年服務逾九十二萬人次，完全免費受好評。不過，每年二億六千萬元營運支出全靠公益彩券盈餘分配款支應，民代披露，有善心人士想捐復康巴士，礙於市府「養不起」拒收，要求擴大財源，滿足需求。

各地都有復康巴士，多採計程車費率計價但只收部分車資，其餘由縣市政府補助。六都中，台北、新北、桃園和台南市都規定，符合使用資格者須付三分之一車資，僅低收或中低收入戶可享有不等趟次免費搭乘，高雄市則是要求使用者付二分之一車費，目前完全免收費的只有台中市。

基隆市府復康巴士原本也免費，去年六月起開始收費，並放寬服務對象。

中市身障者約十四萬人，二○○四年推出復康巴士後即完全免費，依行動困難程度分Ａ級為重度行動不便、Ｂ級重度以下肢體障礙、Ｃ級為其他身心障礙者，行動困難程度愈高，每月可搭乘趟次愈多，並有預約優先權，目前全市有二九○輛。

議員林祈烽說，有市民母親曾使用復康巴士，過世後遺願想捐車卻遭拒，因今年市府僅受理捐贈廿三輛，三月就額滿，今年不再受贈；市府因營運預算不足，總量管制車輛，也導致身障者常預約不到，應開闢財源，擴大車隊規模。

台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男說，復康巴士使用範圍廣，除就醫復健外，也可外出接駁，但高達九成復康巴士用途仍在就醫，過去洗腎診所有接駁車，現在都搭復康巴士，排擠其他身障者交通需求，應比照北市作法部分收費，依障礙程度別提供免費趟次與優惠，透過使用者付費，避免排擠真正有需要的人。

中市社會局統計，近年仍持續受贈車輛，車輛數逐年增加，前年有二七七輛、去年二八五輛，今年有二九○輛，並汰舊換新，但營運預算也逐年提高，前年約二點四億元，今年增為二點六億元，每車每年營運成本近九十萬元，為避免備用車過多，才暫緩受贈。

社會局長廖靜芝說，目前預約成功率約百分之九十八，每年約一萬至二萬人預約失敗，八成為輪椅族的Ｃ級使用者，Ａ、Ｂ級的植物人、呼吸器依賴，及中、重度以上的肢障、視障者等預約多沒問題，將盤點身障需求與預算，在可行範圍內擴大服務量能。