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健康你我他／防過敏抗空汙 戴口罩好處多

聯合報／ 文／紀情（北市中正）
我的口罩專用櫃，會搭服裝佩戴。圖／紀情提供
我的口罩專用櫃，會搭服裝佩戴。圖／紀情提供

疫情爆發期間，口罩供不應求，價格翻了好幾倍，幸好我平常就儲備了不少存貨，受影響的程度較小。新冠疫情平息後，許多人恢復到過去，不再戴口罩，但我始終如一，仍然沒有摘下口罩。

雖然環保意識日益抬頭，汽機車廢氣排放大有改善，但空氣汙染仍然存在風險，防制菸害及商家油煙也有待加強，群眾各類流行性傳染疾病更無法完全避免，因此適時戴上口罩，有相當多的好處。

長久以來，我即有上下班搭公車、逛街、上菜市場，就戴上口罩的習慣，隨身攜帶幾個口罩，已成為安心出門的護身符。事實是我出門戴口罩，眼睛不適、鼻子過敏、咳痰、清喉嚨等呼吸道不適的情況大有改善，也不會因為吸入太多髒空氣而感到疲憊，有效阻絕病菌感染更是最大的功能。

至今我仍會定期購買口罩，國產口罩品質好，價格合理，色彩多樣，分類擺放在專用的木櫃內，相當可觀。因為有好多選擇，現在出門上班，可以和穿著的服裝互相搭配，口罩變成額外的裝飾，也是意外的收穫。

在公共運輸車輛內或人潮聚集的地方，很容易傳染流行性感冒等呼吸道疾病。為了保護自己，也保護他人，如果有感冒等疾病症狀，必須適時就醫及休息，若有外出必要，應該戴上口罩，發揮基本的公德心。

疫情 口罩 呼吸道

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