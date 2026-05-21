肺炎鏈球菌疫苗 特定族群可公費接種

民眾假期出遊，當心群聚可能增加肺炎鏈球菌染疫風險，該菌可經飛沫傳播，若遭受感染易引發肺炎、敗血症、腦膜炎等極具威脅疾病。依據資料顯示，台灣114年侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例347例、36例死亡，65歲以上患者約占4成。政府今年針對65歲以上免疫力較差的年長者，開放公費接種20價肺炎鏈球菌疫苗，以增強保護力。

隨著疫苗研發與接種政策調整，現以接種單劑新型20價肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）取代原本的雙劑疫苗（PCV13及PPV23各1劑）接種政策，兩者所產生的免疫效果相當，而單劑接種可以減少民眾漏打風險。

目前第一階段符合資格對象（65歲以上民眾、55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險者）可公費接種PCV20，且肺炎鏈球菌疫苗與流感、新冠疫苗可同時接種於不同部位，無須間隔時間施打，方便民眾一次就醫即可完成多種疫苗接種，有助於提升完整的自身及群體免疫保護力。

曾施打其他類型的肺炎鏈球菌疫苗者，也可針對過往接種史評估是否需要接續接種PCV20，如不記得以前有無接種過肺炎鏈球菌疫苗，可至衛生所或合約醫療院所，請醫療人員協助查詢接種紀錄。

部分民眾接種肺炎鏈球菌疫苗後，可能產生注射部位不適如痠痛、紅斑、結塊等，以及發燒、疲倦、肌痛的不良反應，可藉由緩解藥物、充分休息及適量飲水以舒緩不適。建議於注射後可待在接種單位留觀15至30分鐘，以防嚴重過敏反應發生；若返家後出現持續發燒、呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等症狀，則應盡速尋求醫療協助。

完成接種後，雖可減少肺炎鏈球菌染疫機率，但仍有罹患其他肺炎鏈球菌感染症的風險，民眾應搭配勤洗手、戴口罩等防疫措施作為加強。由於抽菸會增加肺炎鏈球菌在口腔附著的能力，減少肺泡巨噬細胞的吞噬和抗菌能力，導致感染風險上升，因此戒菸可以降低肺炎發生率與住院風險。