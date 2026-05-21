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減重卡關 竟因「吃太少」瘦不下來

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
紅棗排骨湯可溫養脾胃。圖／123RF
紅棗排骨湯可溫養脾胃。圖／123RF

減重時常被提醒少吃多動，但明明努力控制飲食，避開澱粉與高熱量食物，體重依然停滯不前，甚至愈減愈疲憊無力，有人還會出現手腳冰冷、腸胃不適或水腫等問題，出現減重「卡關」狀態。中醫師莊可鈞指出，從中醫角度來看，這與脾臟功能下降有關，並非「吃太多」瘦不下來，而是「吃太少」瘦不下來。

「脾胃為後天之本」，脾主運化，負責將攝取的食物轉化為氣血與能量。莊可鈞說，當長期過度節食、飲食不規律，或習慣攝取冰冷、生食，或飲食結構失衡、內容過於單一，導致營養攝取不均時，最容易受影響的就是脾胃功能。一旦脾的運化能力下降，無法有效吸收與轉化營養，有些減重者可能會「吃得愈少，反而愈難瘦」，甚至體重長期停滯不動。

「這是身體進入一種自我保護機制。」莊可鈞指出，當長期熱量攝取不足，身體會主動降低基礎代謝率，減少能量消耗，維持基本生理運作，也就是身體進入「節能模式」，脂肪不再被優先動用，反而傾向保留能量，使減重變得更加困難。這也是不少人在過度節食後，反而陷入減重瓶頸的主要原因。

這類體質調理重點並非持續「吃得更少」，而是「先恢復脾胃功能」。莊可鈞建議，飲食以「溫養脾胃」為原則，建立規律且均衡的飲食習慣，應維持穩定三餐，避免長時間空腹。平時以溫熱、熟食為主，如米飯、粥品、燉湯，並適度補充優質蛋白質，如雞肉、魚類與蛋類，可適量選擇山藥、蓮子、紅棗、小米等健脾食材，協助脾胃恢復正常運作。

「減重者應減少冰品、生食、過度加工食品及含糖飲料的攝取，避免加重脾胃負擔，導致運化功能下降。」莊可鈞說，長期依賴咖啡或含糖飲料代替正餐，會導致肌肉流失與代謝下降，還會造成血糖波動與壓力荷爾蒙上升，進而增加脂肪堆積風險，進一步損傷脾胃功能，形成「愈減愈難瘦」體質。

除了飲食調整，莊可鈞提醒，減重者應保持正常生活作息、規律運動與充足睡眠，讓身體逐步恢復有效燃燒能量的能力。

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