聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／老年思覺失調 發病易與失智混淆

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣邁入超高齡社會，中老年人出現妄想、幻聽等精神症狀的案例增多。圖／123RF
台灣邁入超高齡社會，中老年人出現妄想、幻聽等精神症狀的案例增多。圖／123RF

台灣邁入超高齡社會，精神科醫師發現，中老年人首次出現妄想、幻聽等精神症狀的案例增多，部分思覺失調症患者甚至一開始被誤認為失智症，讓診斷更加複雜。衛福部八里療養院副院長黃正誼表示，思覺失調症與失智症在老年族群確實可能出現相似表現，但兩者仍有關鍵差異，需透過病程、認知功能與腦部檢查綜合判斷。

中老年首次發病比率不低

黃正誼說，思覺失調症好發於15歲至30歲，但近年研究發現，中老年首次發病的比率並不低。根據國內研究估計，台灣思覺失調症盛行率約為千分之六，目前約有14萬至15萬名患者接受醫療照護。

「明明只是情緒低落、社交退縮，竟確診思覺失調症？」黃正誼表示，思覺失調症早期並不一定會立刻出現明顯幻聽、妄想，常從情緒與行為改變開始，例如變得退縮、情緒低落、社交減少，甚至出現拒學、適應不良等狀況，因此在青少年階段，很容易與憂鬱症、焦慮症混淆。

思覺失調症大多在青少年時期發病，亦可能在任何年齡發生，如果是「老年首次發病」的患者，容易與失智症混淆。黃正誼說，因為失智症患者也可能出現幻覺、妄想等精神行為症狀，尤其是路易氏體失智症，更常伴隨視幻覺與認知波動，臨床上相當難區分。

思覺失調以精神症狀為主

不過，思覺失調症、失智症兩者仍有細微差異。黃正誼指出，失智症患者的妄想常與記憶退化有關，例如忘記東西放哪裡，因此懷疑「有人偷東西」；思覺失調症的妄想更離奇、邏輯性更怪異，常與現實脫節嚴重，且伴隨幻覺、幻聽和思考障礙等。失智症核心問題在於認知功能持續退化，思覺失調症則以思考內容異常、精神症狀為主。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞提醒，老年人若突然出現幻聽、妄想，第一步不會直接診斷思覺失調症，而是先排除其他身體疾病，像是脫水、肺炎、泌尿道感染等。這些因素引發的譫妄可能短暫出現精神混亂，腦瘤、中風或神經退化疾病也都可能造成類似症狀。

對於思覺失調的評估，臨床通常會安排抽血、腦部影像等檢查，待排除生理因素後，才會考慮精神疾病診斷。歐陽文貞表示，部分患者確實可能同時合併思覺失調症與失智症。尤其早年已有思覺失調症病史者，年老後仍可能再出現失智退化，因此臨床上並非完全不會出現「雙重診斷」。

切記規律用藥與持續追蹤

目前思覺失調症與失智症的精神症狀，部分使用藥物相似包括抗精神病藥物等，近年長效針劑也逐漸被廣泛使用，主要優勢在於提升服藥穩定度，降低患者自行停藥風險。歐陽文貞強調，不少患者與家屬擔心「長期吃藥會不會傷身」，因此常自行停藥，但反覆發作反而會讓病情惡化，每復發一次，後續治療難度會增加，因此規律用藥與持續追蹤相當重要。

失智症 認知功能

延伸閱讀

乳癌婦搬機車竟骨折 當心抗荷爾蒙治療引骨鬆風險

心理學家：只有高智商族群才有 兩種「令人沮喪」的習慣

會考將至 研究揭15歲壓力恐增成年憂鬱自傷風險

最新研究顛覆認知 適量喝咖啡可能有助穩定心律

相關新聞

健康主題館／老年思覺失調 發病易與失智混淆

台灣邁入超高齡社會，精神科醫師發現，中老年人首次出現妄想、幻聽等精神症狀的案例增多，部分思覺失調症患者甚至一開始被誤認為失智症，讓診斷更加複雜。衛福部八里療養院副院長黃正誼表示，思覺失調症與失智症在老年族群確實可能出現相似表現，但兩者仍有關鍵差異，需透過病程、認知功能與腦部檢查綜合判斷。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

花東國家級警報響！9時11分台東近海規模4.8地震 3分鐘後同地點又震

中央氣象署發布第46號顯著有感地震報告，今天上午9時11分，在台東縣政府北北東方 65.3 公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.8公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：臺東縣、花蓮縣。

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

近期天氣型態偏向夏季型，上午各地多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區平地有熱對流雷雨機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天、周五因為北邊鋒面較為靠近到東海南部、台灣北方海面一帶，午後雷雨發生的範圍較為擴大，降雨較為增多，熱對流發展的區域有機會出現小範圍短時強降雨，這是夏天很常出現的情況，要到山區活動的朋友務必留意。

醫學中心關床率7% 醫師嘆降低難

三班護病比入法，新制上路後恐引發一波「關床潮」，為此，衛福部提出配套措施，對此，新光醫院副院長洪子仁表示，現行醫學中心平均關床率為百分之七，要想壓低至百分之三以下，難度不小，即使達標，每月額外獎勵費也才一○○萬元，誘因明顯不足。

減重卡關 竟因「吃太少」瘦不下來

減重時常被提醒少吃多動，但明明努力控制飲食，避開澱粉與高熱量食物，體重依然停滯不前，甚至愈減愈疲憊無力，有人還會出現手腳冰冷、腸胃不適或水腫等問題，出現減重「卡關」狀態。中醫師莊可鈞指出，從中醫角度來看，這與脾臟功能下降有關，並非「吃太多」瘦不下來，而是「吃太少」瘦不下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。