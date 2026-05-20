台東近海2起規模4.8地震初判為「群震」 2、3天內將有小地震

台東近海今天發生兩起規模4.8地震。氣象署地震中心表示，目前初步判斷為「群震」，後續仍需要再觀察，若真的是群震，接下來2、3天要注意可能仍有一些小地震會再發生。

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時25分發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.3公里，震央位於台東縣政府北北東方63.9公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。

氣象署地震測報中心指出，今天上午9時11分在台東縣政府北北東方65.3公里（位於台東縣近海）發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.8公里，最大震度台東縣4級，花蓮3級，雲林、嘉義、彰化2級，台中至高雄等地區1級。

地震中心主任吳健富告訴中央社記者，由於這兩起地震震央位置相近、強度相當，現階段先初步判斷為群震，但還要再觀察鄰近區域是否仍有相近規模的地震發生，且後續仍要以更完整的監測資料進行研判。

吳健富解釋，一個完整的地震序列會有前震、主震和餘震，在地震強度上會有落差；若是雙主震則可能會是兩起地震規模較強的地震。由於台灣東半部屬於地震好發的區域，而地震規模4.8在這個區域也不算是太大的地震，因此暫時判斷為群震，後續還需要透過更嚴密的監測才能確定。

吳健富說，這個地區是菲律賓海板塊向西北方擠向歐亞大陸板塊，因此會有一些逆斷層（指上盤地層沿斷層面往上移動）或走滑斷層（又稱平移斷層，指兩側岩盤呈水平滑移），產生淺層地震。

吳健富進一步表示，群震的定義就是地震規模很接近、深度很接近、位置很接近、發生時間很接近，因此如果真的是群震，提醒可能這2、3天，會有一些小地震再發生。