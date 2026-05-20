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三班護病比明年上路 衛福部達標獎勵金今年起納「防關床條款」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師示意圖。圖／AI生成
護理師示意圖。圖／AI生成

賴清德總統日前宣布三班護病比明年實施，衛福部說明將採醫學中心先行。醫界多次提出護病比實施恐導致醫院關床潮。對此，衛福部今年起調整三班護病比獎勵機制，納入「預防關床條款」，醫學中心需連續3個月，未申報健保病床占率低於3％，且達成三班護病比標準，才能獲得獎勵。地區醫院則以當月申報床數至少10床作為獎金發放門檻。

衛福部長石崇良日前對外說明，三班護病比達標率獎勵實施2年來，達標率高達7成，但部分醫院以關閉病床，降低收治病人數量，換取護病比達標，損及病人就醫權利。衛福部照護司副司長陳青梅說，今年三班護病比獎勵新制中，新增醫學中心連續三個月未申報健保病床數不得低於3%才可獲得獎勵的機制，作為避免醫院「技巧性關床」的監測指標。

陳青梅指出，醫院每一病床均有健保申報代碼，若病床連續3個月均無申報紀錄，形同該床位「已被停用」，最可能情況便是醫院關床不再收治病人，以醫學中心最低床數為500床推算，3%床位數量為15床，也就是最小的醫學中心，關床超過15床便無法領取獎金；地區醫院申報床數低於10床時，形同「沒有在收病人」，營運模式改以門診為主，提供三班護病比獎金並不合理。

陳青梅指出，三班護病比獎勵計畫實施期間至117年為止，三班護病比明年入法實施後，獎勵機制將持續推動，目前關床條款僅列在獎勵計畫中，若各醫院護病比未能達標，則會以「醫療法」及「醫療機構設置標準」等規範，祭出罰則處理。

醫界知情人士指出，醫學中心體質各有不同，台大醫院、台北榮總、新光醫院等院所，占床率不會低於衛福部要求，且三班護病比達標情況較佳、可獲得獎勵，部分因護理人力招募情況較差，關床情況較嚴重的醫學中心，如馬偕醫院、萬芳醫院等，恐達不到未申報健保病床低於3%標準，而領不到獎勵金。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，三班護病比入法後，醫學中心不宜為求達標關床因應，需維持病床正常運作，收治病人保障民眾就醫權利，並落實醫療機構社會責任，衛福部訂定獎勵條件，無疑是作為三班護病比入法後，降低醫院關床風險的配套之一。

衛福部 石崇良 醫學中心

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