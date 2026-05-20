1天3起！台東近海再發生規模4.8地震 氣象署：初步認定為群震

中央氣象署發布第115047號地震報告，台東近海今晚8時25分發生規模4.8地震，地震深度27.3公里，最大震度4級。各地最大震度為台東4級，花蓮3級，雲林縣2級，嘉義縣市、南投、台南、高雄、屏東、台中、彰化1級；氣象署針對台東、花蓮發布國家級警報。

今天台東近海連續發生3起規模4地震，今早9時11分發生規模4.8地震，地震深度27.8公里，最大震度4級，各地最大震度為台東4級，花蓮3級，雲林、嘉縣、彰化2級，高雄、南投、台南、嘉市、台中1級；氣象署也針對台東、花蓮發布國家級警報。

下午2時55分再發生規模4.1地震，地震深度25.6公里，最大震度3級，各地最大震度為台東3級，花蓮、雲林、南投、彰化1級；晚間8時25分發生第3起地震，地震規模4.8、地震深度27.3公里，最大震度4級，氣象署針對台東、花蓮發布國家級警報。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，根據定位結果顯示，今早9時11分發生的規模4.98地震及今晚8時25分規模4.8地震，2起地震位置、深度相當接近，規模也相同，初步認為2起地震為群震。

台鐵公司表示，5月20日晚間8時25分在台東縣政府北北東方63.9公里，發生芮氏規模4.8地震，玉里3級，瑞穗-富里間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。