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明後2天北東降雨機率增且範圍擴大 周末大台北高溫飆36度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天午後桃園以北、新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，且降雨範圍將擴大。聯合報系資料照
明、後2天午後桃園以北、新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，且降雨範圍將擴大。聯合報系資料照

明、後2天鋒面接近北部海面，北東降雨機率提高，中央氣象署預報員賴欣國表示，這2天午後桃園以北、新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，且降雨範圍將擴大，北部、宜花及各地山區都有局部短暫雷陣雨，其中北部山區還有局部大雨機率，周六至下周二鋒面遠離後天氣將逐漸轉趨穩定。

賴欣國說，明、後2天（21、22日）受到鋒面接近影響，午後起桃園以北地區及新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量偏多，這2天午後降雨範圍會擴大，北部、宜蘭花蓮、各地山區有局部短暫雷陣雨，其中，北部山區有局部大雨發生機率。

周六至下周二（23至26日）鋒面遠離，天氣轉為穩定，各地大致為多雲到晴，午後宜蘭仍有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區也有零星短暫雷陣雨；此外，周日至下周一（24、25日）清晨至上午，南部沿海可能有零星短暫陣雨。

溫度部分，賴欣國指出，未來1周溫度變化不大，西半部高溫31至34度，東半部30至32度，其中，周末至下周二鋒面遠離、天氣好轉，加上受到沉降作用影響，內陸、大台北盆地局部高溫上看35、36度；低溫部分，各地約23至26度。

高溫 花蓮 宜蘭

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