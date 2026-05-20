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11縣市有感！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
臺東縣近海發生規模4.8有感地震。圖／取自氣象署
臺東縣近海發生規模4.8有感地震。圖／取自氣象署

2026年5月20日晚上20時25分35秒，台灣東部台東縣近海發生一場芮氏規模4.8的地震。此次地震震源深度約27.3公里，屬於極淺層地震，震央位於台東縣政府北北東方約63.9公里的海域。地震在附近地區有明顯感受，尤其是台東縣長濱地區感受到強烈搖晃。

最大震度4級地區:台東縣

本次地震最大震度為4級，出現在台東縣長濱地區。4級屬於中等震度，當地居民有明顯恐懼感，部分人尋找躲避處，睡眠中者多數被驚醒。建築物搖晃劇烈，較重的傢俱可能移動或傾倒，電線明顯搖晃。中震時建議居民確認家中物品是否穩固，避免在搖晃中被掉落物品傷害；並保持警覺準備應對可能的餘震。

最大震度3級地區:花蓮縣

花蓮縣感受到3級震度，屬於弱震範圍，幾乎所有人都會察覺搖晃。房屋明顯震動，碗盤和門窗發出聲響，懸掛物搖擺。駕駛靜止車輛能明顯感受到地震。建議當地居民注意室內安全，固定家具和懸掛物，出門時避免停放車輛下方有懸吊物的位置。

最大震度2級地區:雲林縣

此次地震雲林縣部分地區感受到2級搖晃，屬輕震範圍，多數民眾能感覺到搖晃，電燈和懸掛物輕微搖晃，靜止車輛亦有輕微晃動。建議民眾保持警覺，並檢查住所安全。

最大震度1級地區:嘉義縣、南投縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、台中市、彰化縣

嘉義縣、南投縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、台中市與彰化縣等地感受微弱地震，屬1級震度，平時靜止時才能感覺微小晃動，無須特別防範。

此次地震規模4.8，震源深度屬於極淺層，能源釋放量中等，未通報災損情況。民眾請持續關注官方發布之餘震與安全訊息，並遵守防震守則，保持冷靜且準備隨時應變。室內應避免靠近窗戶及不穩物品，若感異常震動，請迅速尋找堅固家具掩護。室外則應選擇安全空曠空間避難。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

臺東縣近海發生規模4.8有感地震。圖／取自氣象署
臺東縣近海發生規模4.8有感地震。圖／取自氣象署

地震 台東

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