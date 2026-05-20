衛福部：6歲前加碼現金5千元成長津貼 6至18歲「半存半領」當人生第一桶金

總統賴清德提出0至18歲每人每月新台幣5000元成長津貼，衛生福利部說，現行0到2歲育兒津貼5000元起，加碼成長津貼5000元現金，合計至少1萬元；6至18歲則半數存未來基金、半數撥發現金，初步規劃採取普發、不排富。

賴總統今天發表執政滿2週年談話，針對少子女化問題，決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，預算規模1年約新台幣2000億元，減輕育兒家庭負擔。

台灣自101年起實施0至6歲育兒津貼及托育補助，政策決定將擴大至18歲成長津貼，衛福部次長呂建德今天傍晚向媒體說明，初步規劃將採取普發，不排富，這是國際趨勢，瑞典是提供成長津貼6至16歲、德國與日本都是0到18歲。

衛生福利部社會及家庭署署長周道君說，未來0至18歲成長津貼上路後，是在現行育兒津貼和托育補助之外，單獨發放且不排富。換句話說，0至6歲育兒津貼和托育補助照常領取，與成長津貼金額疊加不互斥，6歲前5000元成長津貼原則上全數以現金形式發放。

周道君表示，至於6至18歲者的5000元成長津貼，目前規劃採取以一半現金、一半以未來基金的形式存起來。這項基金將作為人生第一桶金，等到孩子18歲過後，盼用於協助創業、升學等，「當然比較不希望是拿到這桶金，去玩遊戲課金。」

衛福部社家署也透過新聞稿說明，未來將透過跨部會合作推動相關規劃，建立更穩定、普及且具延續性的家庭支持制度。

衛福部育兒津貼自112年1月起取消排富限制，只要是未滿2歲幼兒，在台灣完成出生登記或初設戶籍登記；且未同時請領托育補助、公費安置，都具備資格。補助金額為第1名子女為每個月新台幣5000元、第2名子女每個月6000元、第3名（含）以上子女每個月7000元，提供給家人自行照顧或送托私人保母的育兒家庭。

至於尋求公共或準公共托嬰資源的育兒家庭，衛福部自113年1月起提高托育費用補助額度，公共化托育補助每月7000元起、準公共托育補助每月1萬3000元起，第2名子女加發，並取消不得與育嬰留職停薪津貼、其他弱勢生活補助同時領取的限制。