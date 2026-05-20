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長榮航空A330廣體客機導入高雄 首航飛東京滿足南部旅客成長

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空特別準備了「旅人視角收納包組」送給首航的旅客。圖／長榮航空提供
長榮航空特別準備了「旅人視角收納包組」送給首航的旅客。圖／長榮航空提供

長榮航空為滿足南部旅客日益增長的旅遊與商務需求，今天起放大機型，將空中巴士A330－300廣體客機導入高雄出發航線，涵蓋東京、上海及澳門三大航點，放大機型首航班為高雄－東京成田航線，長榮航空特別於登機門打造以空中巴士A330－300為主題的專屬候機室，現場更舉辦互動遊戲送好禮活動，邀請大家共同見證這重要的時刻。

長榮航空總經理孫嘉明表示，因應南部市場需求增溫並看好未來發展潛力，此次航線布局的優化，展現長榮航空深耕南台灣市場、推進整體航網策略的具體成果，同時也感謝交通部及民航局的大力協助，讓長榮航空得以擴增高雄機場的運能，建立更長遠發展空間的航網結構，實現服務南部鄉親的承諾。

長榮航空指出，長期深耕南部市場，積極推動高雄成為第二營運樞紐，此次A330－300廣體客機進駐高雄，相較原本執飛的A321機型單走道配置，座位數提升至309席，大幅增加近七成，同時配備升級個人視聽娛樂系統與更寬敞的客艙空間，並提供機上免費WiFi，全面提升旅客搭乘體驗。

長榮航空透露，高雄出發航點包括東京成田、上海浦東、澳門、大阪、福岡、香港及首爾等航點，以每周56班的充足運能，提供南台灣旅客更多便捷的選擇，未來長榮航空將持續關注南部市場需求並精進服務品質，致力為旅客打造更舒適的飛行體驗。

長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動。圖／長榮航空提供
長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動。圖／長榮航空提供

長榮航空即日起將空中巴士A330－300廣體客機導入高雄出發航線，涵蓋東京、上海及澳門三大航點，今日首班飛航高雄-東京成田航線，高雄國際機場特別安排水門禮慶祝。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起將空中巴士A330－300廣體客機導入高雄出發航線，涵蓋東京、上海及澳門三大航點，今日首班飛航高雄-東京成田航線，高雄國際機場特別安排水門禮慶祝。圖／長榮航空提供

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