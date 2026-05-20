快訊

11縣市有感搖晃！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

女星「國中遭施暴性侵」惡夢糾纏18年 加害者罪名成立卻逃過坐牢

「做不完工作」台中社會局委外女員工過年陳屍辦公室 盧秀燕：今天第一次聽說

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機榮獲ACI綠色機場競賽金獎 總經理范孝倫分享治理成果

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場日前在國際機場協會（ACI）亞太及中東區年會中，獲頒「2026年綠色機場競賽」旅運量4,000萬人次以上組別金獎，由機場公司總經理范孝倫（右3）代表領取。圖／取自國際機場協會網頁
桃園國際機場日前在國際機場協會（ACI）亞太及中東區年會中，獲頒「2026年綠色機場競賽」旅運量4,000萬人次以上組別金獎，由機場公司總經理范孝倫（右3）代表領取。圖／取自國際機場協會網頁

機場公司今天宣布，桃園國際機場日前在國際機場協會（ACI）亞太及中東區年會中，獲頒「2026年綠色機場競賽（Green Airports Recognition）」旅運量4,000萬人次以上組別金獎，由機場公司總經理范孝倫代表領取，並受邀於年會專題座談「超越跑道及航廈的商業契機」擔任與談人，分享桃園機場航空城架構下的發展戰略，展現台灣在機場治理與韌性建設的實務成果。

機場公司指出，「超越跑道及航廈的商業契機」專題座談由知名航空城學者John Kasarda博士擔任引言人，范孝倫以桃園機場發展歷程為例，闡述機場如何突破跑道與航廈的成長瓶頸，蛻變為驅動區域經濟的核心，並說明「桃園航空城」計畫。

范孝倫在座談中談到，透過機場公司與民航局及桃園市政府攜手合作，已整合逾2,500公頃土地，並落實「蛋黃區與蛋白區分工」策略。機場公司負責蛋黃區核心設施如第三航廈、第三跑道及自由貿易港區；政府單位則協力開發蛋白區周邊產業，建構完整的交通與生活機能。推動過程中的關鍵在於跨部會協調、居民權益保障，以及對機場經濟潛力的掌握推估。

機場公司指出，「2026年綠色機場競賽」適逢10周年，主題聚焦於「氣候變遷調適」。根據國際機場協會（ACI）觀察，亞太及中東地區的機場已處於領先地位，不僅致力於減少碳排放，更積極應對洪水、極端天氣及水資源短缺等衝擊。

此次桃園機場於「韌性機場：ISO 14090調適治理計畫」年旅運量超過4,000萬人次機場等級中獲得金獎。針對高溫、強降雨及颱風等氣候風險，機場公司系統性研擬36項具體行動計畫，並將韌性思維落實於日常巡檢與緊急演練，相關成果已於2025年9月通過ISO 14090氣候變遷調適標準查驗。

桃機 桃園機場 航空城

延伸閱讀

影／桃機行李運送獲世界肯定 董座曝旅運量人次將破5千萬

緩解擁擠 TSA下月實驗機場25哩之外安檢 每次收費9元

卓揆：串聯珍珠串計畫 完善桃竹苗大矽谷供水韌性

長榮航A330-300廣體客機高雄首航東京

相關新聞

11縣市有感！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

05月20日晚間20時25分，臺東縣近海發生規模4.8的有感地震，最大震度為臺東縣長濱4級，深度27.3公里

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

賴清德總統今天提出0至18歲「兒少成長津貼」，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。衛福部指出，此類津貼制度在德國、日本等已有實證支持，可有效降低育兒負擔，我國已發放0至6歲育兒津貼逾10年，擴大至18歲可望持續減輕育兒家庭負擔。衛福部社家署副署長張美美表示，實施細節尚需跨部會討論，初步規畫不會排富。

明後2天北東降雨機率增且範圍擴大 周末大台北高溫飆36度

明、後2天鋒面接近北部海面，北東降雨機率提高，中央氣象署預報員賴欣國表示，這2天午後桃園以北、新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，且降雨範圍將擴大，北部、宜花及各地山區都有局部短暫雷陣雨，其中北部山區還有局部大雨機率，周六至下周二鋒面遠離後天氣將逐漸轉趨穩定。

近400名公衛師通過國家考試…卻找不到公職 衛福部：與銓敘部討論細節

公共衛生師法自2020年正式公布施行，目前通過國家考試者約396位，不過工作卻難找且未有公職及正式職稱。各地衛生局也提出想要任用卻需「專技轉任條例」，卻有執業滿2年轉任規定，且執登場所有限，也無從順利轉任公職。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前正將執登場域擴及「其他經主管機關認可之機構、場所」，包含宗旨符合公衛業務的基金會、法人組織與人民團體，預計於5月底預告，若各界共識度高，最快2個月內可正式公告實施，以利地方衛生局審核。

流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

鼻塞是感冒常見症狀之一，不少人會用衛生紙塞住鼻孔止鼻水，避免影響日常生活。不過，這樣的習慣其實可能造成風險。耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。

食品宣稱療效最重罰500萬！食藥署廣告指引「三高」也是危險用語

隨民眾保健意識提升，電視、影音平台、社群平台等健康食品廣告愈來愈常見，就連網紅、藝人也常業配或代言相關產品，若不慎涉及宣稱療效，業者最重將被依「食安法」開罰至高500萬罰鍰。現行許多廣告遊走法律邊界，以「壞東西」影射癌細胞、「血濁」影射高血脂等，連三高也是危險用語，衛福部食藥署訂出「食品廣告合規輔導指引」，盼降低食品業者、內容創作者違規風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。