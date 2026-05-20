桃機榮獲ACI綠色機場競賽金獎 總經理范孝倫分享治理成果

機場公司今天宣布，桃園國際機場日前在國際機場協會（ACI）亞太及中東區年會中，獲頒「2026年綠色機場競賽（Green Airports Recognition）」旅運量4,000萬人次以上組別金獎，由機場公司總經理范孝倫代表領取，並受邀於年會專題座談「超越跑道及航廈的商業契機」擔任與談人，分享桃園機場在航空城架構下的發展戰略，展現台灣在機場治理與韌性建設的實務成果。

機場公司指出，「超越跑道及航廈的商業契機」專題座談由知名航空城學者John Kasarda博士擔任引言人，范孝倫以桃園機場發展歷程為例，闡述機場如何突破跑道與航廈的成長瓶頸，蛻變為驅動區域經濟的核心，並說明「桃園航空城」計畫。

范孝倫在座談中談到，透過機場公司與民航局及桃園市政府攜手合作，已整合逾2,500公頃土地，並落實「蛋黃區與蛋白區分工」策略。機場公司負責蛋黃區核心設施如第三航廈、第三跑道及自由貿易港區；政府單位則協力開發蛋白區周邊產業，建構完整的交通與生活機能。推動過程中的關鍵在於跨部會協調、居民權益保障，以及對機場經濟潛力的掌握推估。

機場公司指出，「2026年綠色機場競賽」適逢10周年，主題聚焦於「氣候變遷調適」。根據國際機場協會（ACI）觀察，亞太及中東地區的機場已處於領先地位，不僅致力於減少碳排放，更積極應對洪水、極端天氣及水資源短缺等衝擊。

此次桃園機場於「韌性機場：ISO 14090調適治理計畫」年旅運量超過4,000萬人次機場等級中獲得金獎。針對高溫、強降雨及颱風等氣候風險，機場公司系統性研擬36項具體行動計畫，並將韌性思維落實於日常巡檢與緊急演練，相關成果已於2025年9月通過ISO 14090氣候變遷調適標準查驗。